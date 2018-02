Probabili formazioni/ Torino Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 25^ giornata)

18 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Torino Juventus, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Juventus è l’appassionante derby della Mole: nella venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018: il Grande Torino apre le sue porte alle ore 12:30 di domenica 18 febbraio. Un grande appuntamento con il lunch match per questo turno del torneo: come sempre sarà partita infuocata ed emozionante, aperta a qualunque risultato. Dopo aver sofferto tantissimo per vincere a Firenze, la Juventus che continua a inseguire il Napoli (-1) ha un altro test davvero difficile, perchè un derby è sempre un derby e anche se i bianconeri sono favoriti è chiaro che non potranno sottovalutare l’impegno, anche perchè saranno chiamati a riscattare il 2-2 di Champions League contro il Tottenham. Il Torino arriva davvero bene a questo appuntamento: con Walter Mazzarri i granata hanno cambiato passo e dopo aver battuto l’Udinese hanno avvicinato le posizioni che qualificano alle coppe europee. Andiamo subito a valutare quali sono i dubbi e le certezze che albergano ancora nella testa dei due allenatori per il derby dello stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata e approfondita le probabili formazioni di Torino Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus parte favorita nel derby della Mole; non di tantissimo, ma la quota che accompagna la vittoria del Torino è comunque invitante e, trattandosi di un derby, i granata potrebbero fare il risultato a sorpresa. Nello specifico il segno 1, secondo l’agenzia di scommesse Snai, ha un valore di 4,75 mentre la quota assegnata alla vittoria della Juventus, che è identificata dal segno 2, è eventualità da 1,73. Per il pareggio, come sempre, è il segno X che dovrete giocare: se la stracittadina di Torino dovesse finire senza un vincitore, il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

GLI 11 DI MAZZARRI

Tutti a disposizione di Walter Mazzarri con il ritorno di Acquah, che potrebbe essere in campo in mediana (se la gioca con Obi), con Rincon che è uno degli ex della partita e che comanderà il reparto, nel quale agirà anche Baselli a dare qualità. Sirigu sarà il portiere; De Silvestri sulla corsia destra, dall’altra parte Molinaro - anche lui ha giocato nella Juventus - mentre ovviamente non cambierà la coppia che agirà al centro, con N’Koulou che si avvarrà della collaborazione di Burdisso favorito su Lyanco, appena tornato dall’infortunio e ancora non al meglio. Davanti, si va verso un’altra esclusione di Ljajic: ormai è accertato che Mazzarri veda poco il serbo, che l’anno scorso aveva segnato su punizione un gol che stava per risultare decisivo nella partita di ritorno. Al suo posto gioca Niang, che può anche accentrarsi rendendo più pericoloso l’attacco del Torino; Belotti ha superato i problemi fisici e sarà regolarmente schierato al centro del tridente in una ideale sfida con Higuain (rispetto al quale l’anno scorso aveva segnato di più), a destra invece ci sarà ovviamente Iago Falque che è un altro ex e che arriva a questo derby con il numero più alto di gol in campionato tra i giocatori del Torino. Sono 9: proprio contro la Juventus potrebbe trovare la doppia cifra.

I DUBBI DI ALLEGRI

Buona notizia per Dybala, che dovrebbe accomodarsi in panchina ed essere eventualmente pronto per uno spezzone nel secondo tempo; dopo la partita di Champions League Massimiliano Allegri torna al 4-3-3, con Douglas Costa favorito su Bernardeschi per la corsia destra nel tridente e Mandzukic che sarà impiegato a sinistra, al fianco di Higuain che vuole proseguire nella sua ottima vena realizzativa. A centrocampo ci sono tanti punti di domanda: indisponibile Matuidi, giocherà quasi certamente Marchisio ma la novità è che potrebbe riposarsi anche Khedira, che in quel caso lascerebbe spazio al giovane Bentancur. L’unico confermato sembra dunque essere Pjanic - almeno con certezza: Khedira resta favorito su Bentancur - mentre in difesa vanno verso il recupero sia Lichtsteiner che Barzagli ma, non essendo al meglio, potrebbero anche fare panchina. Al momento De Sciglio è in vantaggio per un posto da terzino destro, Benatia dovrebbe fare coppia con Chiellini anche se c’è la concorrenza di Rugani; a sinistra Asamoah viaggia favorito su Alex Sandro che potrà avere un turno di riposo, Buffon dovrà farsi perdonare l’errore sulla punizione di Asamoah che potrebbe costare caro.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: IL TABELLINO

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 3 Molinaro; 22 Obi, 88 Rincon, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 11 Niang

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 15 Ansaldi, 4 Bonifazi, 24 E. Moretti, 97 Lyanco, 23 Barreca, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 90 Edera, 10 Ljajic

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 8 Marchisio; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi, 10 Dybala

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Matuidi, Cuadrado

