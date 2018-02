Rende Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa ospitano i pontini alle prese con una stagione turbolenta.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Rende-Fondi, LaPresse

Rende-Fondi, diretta dal signor Di Cairano di Ariano Irpino, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Il pareggio in casa della Virtus Francavilla ha confermato la solidità di un Rende che nelle ultime cinque partite di campionato ha subito solamente una rete, quella costata la sconfitta nella sfida interna contro il Lecce. Certo, i calabresi hanno ultimamente anche qualche problema a fare gol, ma la loro classifica resta assolutamente lusinghiera, considerando che attualmente occupano la quinta piazza nel girone C di Serie C a quota trentacinque punti, in coabitazione con i 'cugini' del Cosenza. L'occasione per allungare ancora in classifica, considerando che comunque nelle ultime due partite di campionato, pur a fronte di un calendario difficile, hanno visto il Rende ottenere un solo punto, si presenta questa settimana.

Il Fondi visto negli ultimi match appare infatti tutt'altro che irresistibile, con i pontini alle prese con una stagione turbolenta, nata con il cambio di proprietà col passaggio dal gruppo Unicusano a quello guidato dal presidente Pezone, e con tre allenatori già avvicendatisi sulla panchina dei rossoblu. L'ultima sconfitta interna contro la Juve Stabia ha visto il Fondi risucchiato di nuovo nel pieno della zona play out, affanciato tra il quintultimo ed il terzultimo posto in classifica da Casertana e Paganese a quota ventitré punti. Il Fondi non vince dalla trasferta di Bisceglie dello scorso 17 dicembre ed ha ottenuto solo due punti nelle ultime cinque partite di campionato. Urge un'inversione di tendenza, non sarà facile trovarla in casa di un Rende che in barba al suo status di matricola si è ormai consolidato come una delle grandi di questo campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE FONDI

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Rende scenderà in campo con Forte tra i pali e una difesa a tre composta da Pambianchi, Sanzone e Porcaro. A centrocampo il marocchino Laaribi sarà affiancato nella zona centrale da Rossini e da Franco, mentre Gigliotti sarà l'esterno laterale di destra e il francese Blaze l'esterno laterale di sinistra. In attacco, confermato Vivacqua al fianco di Ricciardo. Risponderà il Fondi con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Galasso, Mangraviti, Vastola e Paparusso. A centrocampo ci sarà spazio per Quaini, Ricciardi e De Martino, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Addessi, Corvia e Lazzari.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Rende scenderà in campo con il 3-5-2, mentre la scelta tattica del Fondi cadrà sul 4-3-3. Le due squadre si sono incrociate in questa stagione per la prima volta in un incontro ufficiale di campionato, il match d'andata disputato lo scorso 3 ottobre è terminato in parità, calabresi in vantaggio con Vivacqua ma poi raggiunti nel finale dai pontini, a segno con Mastropietro.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 1.80 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 3.25 da Bet365 e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 4.33 da William Hill. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 quota l'over 2.5 2.50, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.50.

© Riproduzione Riservata.