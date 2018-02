Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite (25^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite in programma oggi domenica 18 febbraio per la 25^ giornata di campionato

18 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A (LaPresse)

La 25^ giornata di Serie A prosegue oggi con altre sei partite. Il programma di questa domenica 18 febbraio non sarà dunque particolarmente fitto, perché ieri ci sono stati ben tre anticipi e domani si chiuderà con un posticipo, ma non mancheranno in ogni caso le emozioni. Ricordiamo dunque il programma delle partite che si disputeranno oggi: alle ore 12.30 si parte con Torino-Juventus, il derby della Mole che sarà dunque subito il piatto forte della domenica. Appena tre partite restano invece alle ore 15.00: Benevento-Crotone, Bologna-Sassuolo e Napoli-Spal ci terranno dunque compagnia in una domenica pomeriggio impoverita, ma che alle ore 18.00 si chiuderà con uno stuzzicante Atalanta-Fiorentina, che andrà a precedere il posticipo serale, come sempre collocato alle ore 20.45, che sarà stavolta Milan-Sampdoria. Già giocate ieri Udinese-Roma, Chievo-Cagliari e Genoa-Inter, bisognerà attendere domani invece per Lazio-Verona.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A, CROLLA L'INTER, ROMA TERZA

UDINESE ROMA 0-2. Tre anticipi per un sabato di lusso per la serie A: tre anticipi che coprono tutta la giornata anche televisiva di questa 25.ma giornata nella quale iniziano a mostrarsi le ambizioni di ogni club, in chiave scudetto, coppe, salvezza. Il primo anticipo è proprio in chiave di ambizioni europee: ad Udine infatti la squadra locale, dopo la bella rimonta delle ultime giornate, cerca il riscatto per continuare la sua corsa verso l'Europa League dopo lo stop subito da parte del Torino in casa granata. Alla squadra allenata da Oddo si contrappone la Roma di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di stabilità e di continuità. Il match ha visto protagonista per gran parte della partita proprio i padroni di casa: la Roma ha forse subito il freddo di Udine ma, come nelle ultime due partite, la carica è stata suonata dal suo giocatore oggi più incisivo, il turco Under. E' il 25esimo del secondo tempo, quando tutto lo stadio pensava già ad un buon pareggio dei padroni di casa e, a sorpresa, la Roma si risveglia e il turco insacca con il suo sinistro micidiale dopo avere tentato il gol diverse volte in precedenza, anche in mezza rovesciata. Dzeko dormiente, El Shaarawy impalpabile, seppure questa sera ispirato ma non concreto, solo Under ha il piede buono nel momento giusto. Il due a zero arriva oramai a tempo scaduto con gol di Perotti, subentrato proprio all'egiziano, una palla persa malamente dai friulani, un intuito felice di Nainggolan per la punta e tutti sotto la doccia. Non si segnalano grosse contestazioni al buon arbitraggio di Di Bello.

CHIEVO CAGLIARI 2-1. Nel secondo anticipo Chievo e Cagliari si sono affrontate in un clima di relativa tranquillità: la zona retrocessione è vicina, in questo match tra scaligeri ed isolani la tensione si è fatta sentire, così il timore di lasciare punti per strada, una partita preparata a puntino dai due tecnici, Maran per il Chievo, Diego Lopez per gli isolani, un bottino ricco da incastonare in classifica, tre punti in palio per una sicurezza maggiore in vista dei futuri impegni. Primo tempo sornione sino al cambio giusto effettuato da Maran: subentra a Birsa il neo acquisto Gaccherini e l'ex Napoli, da poco arrivato grazie al mercato di riparazione, insacca grazie ad una bella punizione tirata con classe. E' il 29esimo del secondo tempo e il match si apre improvviso, ma non basta: dopo solo due minuti l'uno-due dei clivensi si concretizza con il gol di Inglese. Il Cagliari non si arrende e inizia la sua partita di recupero: Pavoletti ad otto minuti dalla fine, insacca Sorrentino e accende lo spirito sardo ma proprio il portiere di casa Chievo salverà più volte il risultato in un finale al fulmicotone. Anche in questo match la condotta dell'arbitro non lascia strascichi importanti, Nasca si conferma un buon direttore di gara, così la sua terna a bordo campo.

GENOA INTER 2-O. Il prime time serale ha invece concesso un match tra due squadre, Genoa e Inter, che al Marassi si sono affrontate in un clima davvero acceso. Il Genoa è in netta ripresa, l'Inter, nonostante i recenti successi, doveva assolutamente confermare la propria continuità dopo avere, almeno per il momento, perso il treno a due in termini di scudetto. Juventus e Napoli sono rispettivamente a 14 e 15 punti, davvero tanti per un Inter terza ma con poche speranze di raggiungere le due capolista in fuga. Luciano Spalletti non è però un allenatore che rinuncia alla lotta e lotta in campo è stata. Già dal primo tempo la partita è stata combattuta su entrambi i fronti: l'Inter vuole i tre punti ma il Genoa non ci sta a comportarsi da sparring partner. Sui due fronti le squadre si affrontano a viso aperto lasciando alle fasce il compito di rifornire le punte. Laxalt per il Genoa, Candreva per l'Inter sono i maggiori e più vitali rifornitori per Eder da una parte, Pandev dall'altra, le due punte più attive in campo. Ma il 44esimo è fatale all'inter quando un tiro di Zukanovic vuole essere spazzato con foga da Skriniar con il solo risultato però di essere deviato dal compagno Ranocchia che insacca la sua rete. I milanesi ci provano in tutti i modi ma il Genoa sente il risultato, lotta con carattere sino al quarto d'ora della ripresa quando, ispirato da un tiro di Laxalt, Pandev beffa Handanovic rendendo arduo il compito della squadra di Spalletti. Inizia la girandola delle sostituzioni, l'Inter ci prova in tutti i modi ma l'attacco nero-azzurro non concretizza il gioco la squadra si mostra Icardi dipendente. L'argentino è ancora assente e la sua mancanza si sente più del dovuto. Possesso palla per l'Inter nettamente a favore, ma la poca concretezza conferma i limiti della squadra di Spalletti nel non avere saputo interpretare il campionato nelle ultime dieci giornate, un blocco mentale che forse merita un'attenzione profonda. Un solo ammonito, Ranocchia, segno di una direzione non costrittiva dell'arbitro Fabbri. Il romagnolo conferma la sua assoluta padronanza del campo, nessun omaggio ad un Inter che dovrebbe riflettere di più sul suo presente, il Ferraris si conferma come una fortezza dura da espugnare, la zona Champions per l'Inter è ora a rischio.

CLASSIFICA SERIE A: LA LOTTA SCUDETTO

In campo oggi ci saranno comunque le due rivali per lo scudetto, Napoli e Juventus, dunque ci sarà grande attesa per scoprire come proseguirà questo duello a distanza per il titolo tricolore. Sulla carta questo è un turno favorevole al Napoli che ospiterà al San Paolo la Spal terzultima in classifica. Partita da vincere per Maurizio Sarri, che spera di andare in campo avendo ricevuto buone notizie da Torino, dove all’ora di pranzo la Juventus scenderà in campo per il derby contro i granata, partita che per definizione è aperta ad ogni esito. Vero che di recente la Juventus ha un’ottima tradizione nella stracittadina della Mole, tuttavia le insidie della partita restano tante, anche perché i campioni d’Italia sono reduci da giorni abbastanza turbolenti dopo la rimonta subita in Champions League ad opera del Tottenham.

LA LOTTA EUROPA LEAGUE

Di certo però oggi sarà protagonista anche la lotta per un posto nella prossima Europa League, come è normale che sia quando il calendario ti propone Atalanta-Fiorentina e Milan-Sampdoria. Nerazzurri e rossoneri potranno fare affidamento sul fattore campo, ma dovranno anche fare i conti con l’inevitabile stanchezza dovuta al fatto di avere giocato giovedì sera proprio nella competizione europea. Per la Fiorentina è di fatto già l’ultima chiamata, perché i viola non possono permettersi passi falsi, resta da capire come si comporterà l’Atalanta in queste settimane così intense mentre il Milan proverà ad agganciare la Sampdoria per confermare di vivere un buon periodo. Attenzione però: se vincessero i blucerchiati, riaprirebbero addirittura speranze nella corsa verso il quarto posto che significa Champions League nella prossima stagione.

RISULTATI SERIE A, 25^ GIORNATA

Ore 12.30

Torino-Juventus

Ore 15.00

Benevento-Crotone

Bologna-Sassuolo

Napoli-Spal

Ore 18.00

Atalanta-Fiorentina

Ore 20.45

Milan-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 63

Juventus 62

Roma* 50

Inter* 48

Lazio 46

Sampdoria 41

Milan 38

Atalanta 37

Torino 36

Udinese* 33

Fiorentina 31

Genoa* 30

Bologna 27

Chievo*, Cagliari* 25

Sassuolo 23

Crotone 21

Spal 17

Verona 16

Benevento 7

* una partita in più

© Riproduzione Riservata.