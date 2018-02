Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta live score. Gironi A, B, C (26^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate e diretta live score dei match dei gironi A,B e C in campo oggi 18 febbraio per la 26^ giornata. Occhio al Lecce, sempre più lontano!

18 febbraio 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie C torna protagonista anche in questa domenica 18 febbraio 2018: riflettori puntati sulla 26^giornata che oggi porterà in campo tutti e tre i gironi A, B e C. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio il programma di questo turno, considerano anche le classifiche, che ovviamente muteranno volto dopo i risultati di questo pomeriggio. Calendario alla mano vediamo subito un certo sovraffollamento di incontri il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 14.30. Saranno infatti ben 9 le partite che avranno inizio a questa 26^ giornata del terzo campionato italiano. Volendo suddividere i match per gruppi ecco quindi che per il girone A avranno inizio: Arzachena-Pisa, Gavorrano-Piacenza, Giana Erminio-Siena, Pistoiese-Olbia e Pro Piacenza-Viterbese. Per il gruppo B avrà inizio a quell’ora solo Gubbio-Pordenone, mentre per il girone C troveremo in programma Akragas-Catanzaro, Matera-Siracusa e Trapani-Paganese.

I MATCH DEL POMERIGGIO

Visto il gran numero di partite attese per questa domenica 18 febbraio per la 26^ giornata di campionato, ci viene certamente comodo dividere il calendario secondo le classiche fasce orarie a cui ormai tutti gli appassionati sono abituati. Dopo il gran affollamento delle ore 14.30 ecco che poi il programma inevitabilmente si dirada, anche se saranno comunque ben 6 le partite che avranno inizio alle ore 16.30. In quel momento si accenderanno per il girone C Juve Stabia-Bisceglie, Monopoli-Catania, Rende-Fondi e Sicula Leonzio-Lecce; per il girone A avrà inizio solo Lucchese-Cuneo. Giunti ormai al fondo del calendario, ricordiamo che a chiudere il programma ufficiale di questa domenica di Serie C saranno poi i due match per il gruppo A e derby toscani particolarmente attesi Carrarese-Prato e Pontedera-Arezzo.

IL POSTICIPO

A conti fatti però notiamo subito che per il calendario del girone C della Serie C manca ancora un incontro. Si tratta infatti del match tra Cosenza e Reggina, che in realtà andrà in scena solo domani, quale posticipo di questa appassionante 26^ giornata del terzo campionato italiano. Senza dubbio la sfida attesa quale Monday night al San Vito di Potenza risultato attesissime da entrambe le formazioni, che approdano al turno con parecchi pareggi rimediati negli ultimi turni. Occhi puntati poi sulla squadra dei bruzi che dovendo attendere i risultati delle partite di oggi, dovranno gestire l’attesa per poi dare il meglio di sé in campo. La squadra di Braglia non può perdere il contatto con le grandi nella classifica del girone C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

Girone A

Ore 14.30 Arzachena-Pisa

Ore 14.30 Gavorrano-Piacenza

Ore 14.30 Giana Erminio-Siena

Ore 14.30 Pistoiese-Olbia

Ore 14.30 Pro Piacenza-Viterbese

Ore 16.30 Lucchese-Cuneo

Ore 18.30 Alessandria-Mnza

Ore 18.30 Carrraese-Prato

Ore 18.30 Pontedera-Arezzo

Livorno 51, Siena 46, Viterbese 45, Pisa 44, Giana 34, Alessandria 34, Monza 34, Carraese 33, Piacenza 32, Olbia 32, Arzachena 31, Pistiese 31, Pontedera 30, Arezzo27, Lucchese 26, Pro Piacenza 25, Cuneo 22, Prato 16, Gavorrano 15





Girone B

Ore 14.30 Gubbio- Pordenone

Padova 48, Ferapisalò 37, Reggiana 36, Bassano 36, Sambenedettese 35, Sudtirol 34, Renate 33, Triestina 33, Albinoleffe 31, Mestre 31, Pordenone 30, Fermana 30, Vicenza 30, Gubbio 27, Ravenna 23, Santarcangelo 23, Teramo 23, Fano 19





Girone C

Ore 14.30 Akragas-Catanzaro

Ore 14.30 Matera-Siracusa

Ore 14.30 Trapani-Paganese

Ore 16.30 Francavilla-Casertana

Ore 16.30 Juve Stabia-Bisceglie

Ore 16.30 Monpoli-Catania

Ore 16.30 Rende-Fondi

Ore 16.30 Sicula Leonzio-Lecce

Lecce 55, Catania 49, Trapani 41, Siracusa 39, Rende 35, Cosenza 35, Monopoli 34, Matera 34, Juve Stabia 33, Francavilla 32, Sicula Leonzio 29, Catanzaro 28, Bisceglie 27, Reggina 27, Casertana 23, Fondi 23, Paganese 23, Andrua 20, Ajragas 11.

