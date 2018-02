Sicula Leonzio Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Altro esame importante per la capolista reduce dall'ennesima vittoria.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Lecce, LaPresse

Sicula Leonzio-Lecce, diretta dal signor Camplone di Pescara, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida del programma della ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Altro esame importante per la capolista Lecce, reduce da un turno di campionato molto positivo, avendo visto crescere da quattro a sei i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice nel girone C del campionato di Serie C, ovvero il Catania. I salentini ormai puntano tutto sul campionato e sulla promozione in diretta in Serie B per lasciare la terza serie dopo ben sei anni, scelta dimostrata anche dalla sconfitta interna di mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Lecce, che ha ampiamente dimostrato come il tecnico Fabio Liverani abbia deciso ormai di privilegiare il campionato.

In Serie C il Lecce ha perso quest'anno solamente una partita, lo scontro diretto d'andata contro il Catania, e sembra davvero pronto al grande salto. La continuità sarà però fondamentale, e dopo aver vinto contro il Bisceglie nello scorso turno di campionato, i salentini dovranno confrontarsi con una Sicula Leonzio spesso indecifrabile, ma che si è dimostrata osso duro per tutti, al di là del risultato. Matricola terribile siciliana che è passata domenica scorsa con un rotondo tre a zero sul campo del Catanzaro, prova di forza arrivata dopo le vittorie già ottenute contro Trapani e Bisceglie in casa in questo 2018. Dieci punti nelle ultime quattro partite che hanno portato la Sicula Leonzio a sei punti dalla zona play out e a sole tre lunghezze di distanza dai play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO LECCE

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: Sicula Leonzio in campo con Narciso in porta, Camilleri, Gianola e Aquilanti titolari nella difesa a tre, mentre la linea di centrocampo sarà a quattro con Petermann esterno laterale di destra, Squillace esterno laterale di sinistra ed Esposito e D'Angelo impiegati come centrali sulla mediana. In attacco, spazio al tridente composto da Arcidiacono, Russo e Lescano. Risponderà il Lecce con Perucchini tra i pali, Ciancio impiegato in posizione di terzino destro e Di Matteo impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Marino e Riccardi saranno i due difensori centrali. A centrocampo, terzetto titolare formato da Armellino, Mancosu e Arrigoni, mentre il bulgaro Tsonev sarà avanzato in posizione di trequartista, di supporto al tandem offensivo composto da Saraniti e da Torromino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli tattici a confronto: la Sicula Leonzio schiererà un 3-4-3, Fabio Liverani non rinuncerà per il suo Lecce all'utilizzo del trequartista con un 4-3-1-2. I salentini hanno vinto l'unico precedente disputato in campionato tra le due squadre, il match d'andata del 3 ottobre scorso vinto tre a due non senza fatica, con le reti di Caturano (doppietta) e Di Piazza che hanno reso vana la doppietta di Arcidiacono per i siciliani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 4.33 da Bet365, il pareggio offerto ad una quota di 3.25 da William Hill e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 1.85 da Betclic. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet quota l'over 2.5 1.96, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.75.

