Torino Brescia/ Streaming video e diretta tv orario, quote, risultato live (Finale Coppa Italia Basket)

Torino-Brescia: finale Coppa Italia basket. Le due formazioni cercano di conquistare per la prima volta nella loro storia il trofeo al Mandela Forum di Firenze

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Brescia, sfida a Torino nella finale di Coppa Italia di basket (foto LaPresse)

Finale Coppa Italia Torino-Brescia, voglia di prima volta. Per entrambe le squadre la vittoria in Coppa Italia potrebbe eventualmente rivitalizzare un momento non molto positivo attraversato in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive contro Brindisi, Sassari e Avellino, Torino ha battuto Pesaro in trasferta con un colpo di coda che le ha permesso di restare in zona play off prima dell'inizio della final eight di Coppa Italia. Dall'altra parte Brescia, dopo essere stata a lungo in testa in campionato, ha incassato il sorpasso del terzetto attualmente in vetta, composto da Avellino, Venezia e Milano. Questo a causa delle due sconfitte consecutive contro Trento e Varese, entrambe squadre che inseguono i bresciani in classifica. In Coppa Italia però le due formazioni sono state implacabili nella final eight, con Torino che ha battuto Pesaro e Brescia la Virtus Bologna, entrambi i successi di larga misura. Tiratissime invece le semifinali, entrambe terminate ai supplementari. Torino ha avuto la meglio su Cremona con il punteggio di 92-87, mentre Brescia ha battuto Cantù 87-82. Tra i bresciani ha spiccato la prestazione di Vitali, che ha messo a segno 19 punti, mentre l'eroe di giornata per Torino è stato Garrett, con 18 punti messi a segno da solo. Saranno loro gli osservati speciali in una finale che regalerebbe quella che sarebbe la prima Coppa Italia della storia sia per Torino, sia per Brescia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA FINALE TORINO BRESCIA DI CAPPA ITALIA

Torino-Brescia, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 18, sarà la sfida relativa alla finalissima di Coppa Italia di basket 2017/18, che andrà in scena al Nelson Mandela Forum di Firenze come atto conclusivo della final eight del torneo che sta andando in scena da giovedì scorso. La diretta tv del match si potrà seguire sul canale 57 del digitale terrestre in chiaro (canale 557 in HD), ovvero su Raisport HD, ed anche sulla pay tv satellitare di Eurosport (canale numero 211 di Sky). Diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile in chiaro per tutti collegandosi sul sito raisport.rai.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni. Il quintetto base di Torino dovrebbe essere composto dallo slovacco Jones, dal nigeriano Mbakwe e dai tre americani Washington, Boungou-Colo e Garrett. Pronti a subentrare dalla panchina l'altro americano Blue, lo sloveno Vujacic e tutti gli italiani, ovvero Akoua, Touré, Mittica, Poeta e Mazzola. Brescia dovrebbe partire con un quintetto base composto da Vitali e dal poker statunitense formato da Hunt, Landry, Moss e Moore. In panchina assieme a Mastellari, Vitali, Traini e Sacchetti ci sarà a disposizione l'austriaco Ortner.

I PRECEDENTI

C'è grande equilibrio nei precedenti tra le due squadre: Torino ha vinto l'ultima sfida di campionato contro Brescia, disputata in casa lo scorso 7 gennaio, con il punteggio di 95-86. Brescia ha vinto invece l'ultimo precedente in campo amico contro il piemontesi, imponendosi con il punteggio di 96-89. L'ultima vittoria di Brescia sul campo di Torino risale al 91-86 del 2 gennaio 2017. Torino ha vinto invece per l'ultima volta in Lombardia quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie A2, 85-74 il 19 maggio 2015. Precedenti che comunque sono stati tutti giocati nei palazzetti di una o dell'altra squadra, mentre stavolta la Coppa Italia si assegnerà in campo neutro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse sul match, saranno rese note nella mattinata di domenica. Sicuramente si vanno ad affrontare quelle che alla vigilia erano considerate le favorite per la final eight di Coppa Italia di basket, visto che la vittoria finale di Brescia (che è anche seconda nel campionato di Serie A di pallacanestro) era quotata 2.75 da Snai e 2.25 da Eurobet, mentre quella di Torino era proposta a una quota di 3.50 da Snai e a una quota di 2.75 da Eurobet.

