Torino Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Torino Juventus sarà diretta dall’arbitro Orsato; la partita si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 18 febbraio, allo stadio Olimpico-Grande Torino: il derby della Mole sarà naturalmente uno dei pezzi forti della venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018. Per il Torino di Walter Mazzarri una partita sempre speciale: non è facile convivere con chi da anni domina il calcio italiano, il derby è l’occasione del riscatto e anche per mettere i bastoni fra le ruote alle ambizioni dei cugini bianconeri. Non va comunque dimenticato che il Torino è in corsa per l’Europa League, dunque la posta in palio è importante anche per le concrete esigenze di classifica: da quando Mazzarri è arrivato sulla panchina del Torino, i granata in casa hanno sempre vinto. Oggi sarà più difficile, ma l’obiettivo è naturalmente far proseguire questa striscia.

La Juventus cerca il settimo scudetto consecutivo e in Italia ha subito un gol negli ultimi due mesi, ma la granitica forza dei bianconeri martedì sera è stata messa in discussione dal Tottenham, in una partita che la Juventus aveva messo subito in discesa ma poi ha gestito male, fino a farsi rimontare. Questa però per il Torino può essere una brutta notizia: i bianconeri difficilmente sbagliano due partite di fila, anche perché Massimiliano Allegri sa benissimo che la volata con il Napoli sarà lunga e impegnativa e non ci si potrà permettere passi falsi contro avversari tecnicamente inferiori, anche se un derby è sempre una partita molto particolare.

TORINO JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Juventus sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Dando un rapido sguardo alle probabili formazioni di Torino Juventus, fra i granata Obi torna dopo la squalifica e Belotti è ormai definitivamente pronto, come ha dimostrato segnando domenica scorsa: queste le migliori notizie per il Torino di Walter Mazzarri verso il derby della Mole. Modulo 4-3-3, l’attacco granata dovrebbe essere quello sulla carta migliore, con il ‘Gallo’ al centro delle due ali Iago Falque e Niang, mentre il nigeriano dovrebbe giocare con Rincon e Baselli a centrocampo. Per la Juventus invece qualche dubbio in più, anche a causa delle assenze e dei tanti impegni in questo periodo. Possibile un turno di riposo per Khedira che sarebbe sostituito da Bentancur, ormai classico il ballottaggio fra Douglas Costa e Bernardeschi per completare l’attacco che naturalmente avrà titolari Higuain e Mandzukic.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondiamo infine la nostra analisi dei pronostici per Torino Juventus, il grande derby della Mole che ci attende all’ora di pranzo. Si gioca allo stadio Olimpico-Grande Torino ma saranno favoriti i bianconeri di Massimiliano Allegri, come indica la tradizione recente nella stracittadina di Torino: infatti il segno 2 è proposto da Snai a 1,73. Si sale poi a 3,70 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X. Non sarà facile per il Torino di Walter Mazzarri battere i cugini bianconeri, perché il segno 1 è proposto alla quota di 4,75, che comunque sarà decisamente stuzzicante per gli scommettitori che punteranno sui granata.

