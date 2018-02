Trapani Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa puntano alla vittoria per non perdere altro terreno dal Lecce.

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Trapani-Paganese, LaPresse

Trapani-Paganese, diretta dal signor D'Ascanio di Ancona, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei match che daranno il via alla ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, nel girone C. Il Trapani crede ancora nelle proprie potenzialità, anche se la formazione siciliana ha dimostrato di non poter competere col ritmo forsennato del Lecce capolista, mettendo ormai praticamente da parte le ambizioni di ritorno immediato in Serie B dopo la retrocessione della passata stagione. Dopo l'ultimo pari a reti bianche sul campo della Casertana ottenuto domenica scorsa, il Trapani è terzo ma con una partita in meno giocata sia rispetto al Lecce primo e al Catania secondo (che precedono i granata rispettivamente di quattordici e otto punti), sia rispetto al Siracusa quarto che insegue a due lunghezze di distanza.

Dall'altra parte la Paganese è riuscita a cambiare passo nelle ultime tre partite disputate in campionato, battendo l'Akragas in casa, pareggiando a Castellammare di Stabia e poi ottenendo un'altra fondamentale vittoria interna contro il Matera. Trend che ha permesso ai campani di agganciare al quintultimo posto Casertana e Fondi, a quota ventitré punti, e di staccare proprio dopo l'ultima giornata l'Andria al penultimo posto. Uno stato di forma della Paganese con cui il Trapani dovrà fare i conti, evitando passi falsi come quello di due settimane fa, con l'inaspettata sconfitta in casa della Sicula Leonzio.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet per tutti coloro che acquisteranno la partita o saranno abbonati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PAGANESE

Allo stadio Provinciale di Erice scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Trapani schiererà Furlan in porta e una difesa a tre composta da Fazio, Silvestri e Visconi. L'esterno laterale di destra sarà Marras e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Rizzo, con Palumbo, Scarsella e Bastoni impiegati come centrali di centrocampo. In avanti, spazio al tandem Evacuo-Polidori. Risponderà la Paganese con una difesa a tre con Acampora, Meroni e Piana schierati dal primo minuto davanti all'estremo difensore Galli. A centrocampo Tascone, Pavan e Scarpa si muoveranno per vie centrali, con l'esterno di fascia destra che sarà Baccolo e l'esterno laterale mancino che sarà invece Della Corte. In attacco, ci sarà Cernigoi a far coppia con Cesaretti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni che sceglieranno tatticamente entrambe il 3-5-2 come schieramento di partenza. Il match d'andata di questo campionato a Pagani ha fatto registrare un pareggio a reti bianche, va ricordato poi che le due squadre si sono già affrontate in questa stagione sul campo del Trapani, nel primo turno ad eliminazione diretta di Tim Cup (dunque la Coppa Italia principale e non quella di Serie C). Il Trapani ha ottenuto nell'occasione una vittoria a valanga nel match disputato il 30 luglio 2017, sei a zero con reti di Canotto e Murano (doppietta per entrambi) e di Fornito e Ferretti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 1.40 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 4.00 da Bwin e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 7.50 da William Hill. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 quota l'over 2.5 2.04, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.75.

