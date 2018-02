Video/ Cesena Cittadella (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Cesena Cittadella (0-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Serie B. Kouame trascina i granata alla vittoria e alla quarta piazza della classifica

18 febbraio 2018 Michela Colombo

(LaPresse)

Il Cittadella espugna il Dino Manuzzi nella 26^ giornata del campionato della Serie B: 1-0 a favore dei granata il risultato finale della partita, trovato grazie alla rete di Kouame a segno l 29’ del match. E sempre più crisi in casa dei bianconeri, che sono ormai scivolati alla 18^ posizione della classifica della cadetteria: al contrario la squadra granata vola alla quarta piazza con ben 41 punti. Curiosando nelle statistiche firmate al termine della partita dal Manucci ci accorgiamo che la sfida si è rodata abbastanza equilibrata anche se i romagnoli si sono trovati più precisi sotto porto ama anche i più sfortunati. Nei numeri il Cesena ha segnato il 52% del possesso palla, oltre che 12 tiri di cui ben 3 sono andati a target. A ciò si aggiungono per i bianconeri anche 21 punizioni, 5 corner, 38 rimesse laterali e 4 cartellini gialli. Per il Cittadella invece i numeri ci raccontano del 48% di possesso palla, oltre che 17 tiri, di cui però solo due sono stai indirizzati verso lo specchio avversario. Non dimentichiamo per gli ospiti anche 10 punizioni e 3 calci d’angolo oltre che 3 parate e 3 cartellini gialli ricevuti.

LE DICHIARAZIONI

Chiaramente piene di amarezza le parole del tecnico del Cesena Castori, che al termine della partita con il cittadella ha affermato: ”Abbiamo perso una partita difficile, contro una squadra forte per cui non sarei così catastrofico. Una sconfitta che purtroppo è arrivata, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia. Ci siamo battuti con grande impegno e probabilmente anche a livello di gioco avremmo meritato un pareggio, ma il calcio è così. Purtroppo oggi la partita è stata influenzata anche dalla conduzione arbitrale che ha finito per innervosirci già dal primo tempo pur non essendoci stati episodi particolari”. Di altro torno invece le dichiarazione fatte da Roberto Venturato, allenatore del Cittadella: “Grande merito a noi, abbiamo fatto una bella impresa fuori casa e ora dovremo farne un’altra in casa contro la squadra più forte. Abbiamo vinto giocando a calcio e con l’atteggiamento giusto”. Non manca poi un commento del granata sulla classifica della Serie B: “La classifica? Con tutte queste partite non dobbiamo mai abbassare la guardia, arriviamo prima possibile a 50 punti poi si vedrà. Lottiamo tutte le partite per rimanere nella parte sinistra della classifica”.

