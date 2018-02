Video/ Chievo Cagliari (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata)

Video Chievo Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita della 25^ giornata di Serie A. Giaccherini e Inglese spazzano via la crisi dei clivensi.

18 febbraio 2018 Michela Colombo

Video Chievo Cagliari, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Bentegodi il Chievo vince e convince spazzando via con il risultato di 2-1 il Cagliari di Diego Lopez. A trovare tale importante trionfo per la squadra gialloblu sono stati il volto nuovo nella rosa di Maran, Emanuele Giaccherini, e il volto ben noto di Roberto Inglese, rispettivamente in gol al 74’ e al 76’: per i sardi quindi non è bastata la rete del solito Pavoletti, trovata al 82’ su assist di Lykogiannis. Andando ora a dare un occhio a qualche statistica a confronto vediamo subito che il Chievo ha letteralmente dominato questo incontro: gialloblu infatti è la percentuale più alta del possesso palla (55%): a cui si aggiungono 9 tiri i cui ben 5 dieci verso lo specchio sardo. I clivensi inoltre hanno messo a bilancio anche 25 punizioni, 7 corner e 4 fuorigioco, oltre che essersi meritata due cartellini gialli. Per i sardi invece le statistiche di fine match ci raccontano del 45% di possesso palla, oltre che 5 tra di cui però solo 3 sono andati a target: aggiungiamo anche 14 punizioni un solo calcio d’angolo con però ben 3 parate e 3 gialli rimediati.

LE DICHIARAZIONI

C’è chiaramente soddisfazione in casa del Chievo, che con il successo casalingo sul Cagliari scaccia via la crisi che ormai durava fin da troppo tempo. Rolando Maran al termine della partita della 15^ giornata di Campionato ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo attraversato mille problematiche, con una bellissima prestazione abbiamo ritrovato fiducia. Era venuta meno in questo periodo negativo che ha fatto male a tutti: mi è piaciuto lo spirito messo da tutti in questo momento particolare che ha rinsaldato ancora di più i concetti di questa società”. Soffermandosi poi sui protagonisti del match, il tecnico clivense ha poi aggiunto: “ Inglese e Giaccherini? Emanuele, al di là delle qualità tecniche, ha grandi qualità morali e si è subito integrato nella squadra e sono felice sia qui a darci una mano. Inglese aveva stretto i denti per esserci la scorsa domenica, con la febbre, oggi ha aiutato la squadra stando anche meglio”. Deluso invece l’allenatore del Cagliari Diego Lopez, che pure vuole premiare la prova di Pavoletti ai microfoni di Sky: “Sapevamo di dover stare attenti, venivano da gare complicate e non era semplice. Siamo dispiaciuti, potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo dovevamo spingere di più. Si poteva fare gol, abbiamo subito gol su punizione ed è stato bravo Giaccherini. La cosa importante è stata la reazione, abbiamo cercato di segnare, abbiamo avuto una palla importante ma è stato bravo Sorrentino. Pavoletti? Dentro l'area è tra i migliori d'Italia: è grande, tiene bene la palla, poi abbiamo anche altri ragazzi che devono aiutarlo perché non possiamo aspettare sempre i suoi gol".

