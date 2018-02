Video/ Empoli Parma (4-0): highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Empoli Parma (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita del Castellani. I toscani non si fermano più: quattro reti anche ai ducali e ora è fuga in Serie B

18 febbraio 2018 - agg. 18 febbraio 2018, 12.39 Fabio Belli

Video Empoli Parma, Serie B (Foto LaPresse)

L’Empoli di Andreazzoli non si ferma più: sesta vittoria consecutiva, primo posto solitario in attesa dell’impegno del Frosinone di domenica pomeriggio contro l’Ascoli, e soprattutto sei punti di vantaggio sul Palermo terzo, caduto sul campo del Perugia. E’ il sabato perfetto per i toscani, crolla invece il Parma alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite, con la posizione di D’Aversa ormai traballante in panchina. Match praticamente mai in discussione, con l’Empoli già in vantaggio al 13’ grazie all’ennesima azione corale da applausi, con Donnarumma che spinge facilmente in rete l’assist di Pasqual. 5’ dopo potrebbe fare lo stesso Da Cruz nel Parma, ma l’attaccante degli emiliani cicca clamorosamente il pallone.

L'EMPOLI AFFONDA IL COLPO

E’ solo una fiammata, con l’Empoli che continua a sciorinare gioco ed occasioni da gol fino ad arrivare al raddoppio prima dell’intervallo, ancora con Donnarumma su assist di Krunic. Mazzata per i gialloblu, che se avevano qualche speranza di riaprire la partita, la vedono tramontare definitivamente al 5’ della ripresa: geniale apertura di Zajc per Caputo che realizza la sua ventesima perla stagionale. Resta poco da fare al Parma, se non sostituire un Ciciretti un po’ spento alla prima da titolare, nonostante le aspettative. Al 95’, i toscani mettono anche il loro sigillo finale alla vittoria, con Rodriguez che serve Maietta, bravo ad accompagnare l’azione di contropiede e realizzare il gol del 4-0. Empoli inarrestabile, imbattuto dalla trasferta di Vercelli dell’11 novembre scorso e sempre più lanciato verso la Serie A.

© Riproduzione Riservata.