Video/ Entella Pescara (0-0): gli highlights della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Entella Pescara (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di Chiavari. Un punto che non accontenta le due squadre, che sprecano una bella occasione in Serie B

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Entella Pescara, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Un buon punto per i liguri che si mantengono in classifica sulla linea di galleggiamento tra play out e salvezza diretta, ancora una frenata verso i play off per il Pescara di Zeman. Questo il verdetto del match di Chiavari, con le due squadre che hanno giocato a viso aperto un match fisico, agonisticamente acceso e con qualche fallo di troppo. Le occasioni da gol non sono state però straordinariamente numerose. Nel primo tempo qualche fiammata che arriva soprattutto dagli esterni di fascia, con il Pescara per due volte pericoloso con Yamga, con la difesa ligure che riesce però sempre a ripiegare, mentre c’è Aliji tra i più attivi nell’Entella. Al 29’ per gli abruzzesi ci prova Brugman su calcio di punizione, conclusione ben calibrata che manca d’un soffio la porta difesa da Iacobucci. Il primo tempo si chiude con Carraro che ci prova dalla lunga distanza per il Pescara, andando vicino al bersaglio.

IL SECONDO TEMPO

Grande occasione da gol per l’Entella a inizio ripresa, con Carraro che si fa soffiare banalmente un pallone da Ardizzone, il quale prova a servire La Mantia, troppo poco reattivo per sfruttare la grande chance. Una grande opportunità per parte nel finale: prima Valzania manca il gol da buona posizione per gli ospiti, al 94’ De Luca elude la guardia della difesa pescarese, ma esita un secondo di troppo al momento della conclusione, murata dai pescaresi con Fiorillo che sembrava davvero vedersela brutta. E lo 0-0 diventa così il risultato finale di questo Virtus Entella-Pescara.

