Video/ Foggia Carpi (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata)

18 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Foggia Carpi, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Quarta vittoria consecutiva per il Foggia di Stroppa, che macina gioco e risultati e schianta un Carpi di fatto mai entrato in partita. A quota 34 punti in classifica, i Satanelli vedono ora la zona play out lontana sei lunghezze e, soprattutto, quella play off distante solo 3 punti. Zona play off dalla quale esce momentaneamente a 36 punti un Carpi che non riesce proprio a trovare continuità in questo campionato. Partita come detto senza storia, con il Foggia che trova abbastanza rapidamente il gol del vantaggio grazie a Mazzeo, sfruttando una perfetta azione corale e un cross schiacciato di testa, con l’undicesimo gol stagionale, il tredicesimo considerando la Coppa Italia, per l’attaccante. Il Carpi prova ad imbastire una reazione ma è sempre il Foggia a rendersi pericoloso. Agnelli solo a centro area si divora il raddoppio, che arriva però al 42’ su una fucilata di Kragl, sulla quale il portiere degli emiliani, Colombi, non appare impeccabile.

IL TERZO GOL DEL FOGGIA

Foggia in pieno controllo della partita e al 12’ della ripresa arriva il tris ancora grazie allo scatenato centrocampista tedesco, che firma la personale doppietta. Carpi che aspetta malinconicamente di veder passare il tempo, con la formazione emiliana che perde ancora l’occasione per il salto di qualità, con un solo punto ottenuto nelle due partite successive alla vittoria del Salerno. Il Foggia appare come la formazione più in forma del campionato assieme alla capolista Empoli, ormai capace di dare un calcio alla crisi d’inizio inverno cinque sconfitte subite nelle precedenti sette partite.

