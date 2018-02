Video/ Novara Spezia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Novara Spezia (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B. Finisce pari al Piola: il punto fa più comodo ai padroni di casa del grande ex Mimmo Di Carlo

18 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Novara Spezia, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Finisce in parità la sfida al Piola tra Novara e Spezia, 1-1 il risultato finale con le due squadre che si spartiscono la posta in palio, sicuramente la compagine di Gallo avrebbe preferito uscire dal campo con i tre punti poiché gli avrebbero consentito di entrare nella top 8 e quindi in zona play-off. Ma anche quella di Di Carlo può recriminare per l'occasione perduta poiché dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con Puscas (quinto gol nelle ultime tre gare per l'ex-centravanti del Benevento) si è fatta raggiungere poco prima dell'intervallo con Forte. Inoltre nella ripresa i gaudenziani hanno scheggiato l'incrocio dei pali con Sansone mentre lo stesso Puscas ha mancato per questione di centimetri l'appuntamento con la doppietta personale, con Di Gennaro che tra i pali ha neutralizzato la punizione di Ronaldo che si stava per infilare nell'angolino. Dall'altra parte gli ospiti ci provano con Mastinu dalla distanza e con la conclusione ravvicinata di Marilungo che trova la deviazione provvidenziale di Golubovic. Per il Novara si tratta del quarto pari interno dall'inizio campionato, tra le mura amiche del Piola i gaudenziani hanno raccolto solamente 13 punti in 13 gare, e solamente un buon rendimento in trasferta gli sta consentendo di tenersi lontano dalle ultime posizioni della classifica. Lo Spezia deve invece rinviare l'appuntamento con la terza vittoria esterna, appena 11 punti nei 14 impegni lontano dal Picco.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Domenico Di Carlo, allenatore del Novara, ai microfoni di Sky Sport: "Puscas ha segnato un altro gol dei suoi, un giocatore determinante in Serie B. Abbiamo ottenuto l'1-1 con l'atteggiamento giusto, non abbiamo portato a casa i tre punti solamente per merito dello Spezia che è un'ottima squadra e ci ha dato filo da torcere. Abbiamo comunque l'amaro in bocca per il legno colpito da Sansone, in effetti meritavamo qualcosina in più del pareggio. Finché la squadra continuerà ad impegnarsi come oggi avrò ben poco da rimproverare ai giocatori, cercando di vincere le partite a modo nostro". Cinque gol nelle ultime tre partite per l'attaccante del Novara, George Puscas, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ho deciso di venire a Novara e di tornare in Serie B perché volevo giocare di più, a Benevento non trovavo spazio e avevo bisogno di ritrovare il ritmo giusto ma soprattutto di tornare a fare tanti gol. Siamo tornati a casa con un punto, ringrazio Calderoni per l'assist, speriamo di poter fare ancora meglio nelle prossime gare, io mi sento molto bene e vorrei dare un contributo importante alla squadra".

© Riproduzione Riservata.