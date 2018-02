Video/ Salernitana Pro Vercelli (0-0): gli highlights della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Salernitana Pro Vercelli (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di Serie B. Reti bianche all'Arechi: buon punto per i piemontesi, occasione sprecata per i campani

Video Salernitana Pro Vercelli, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

La Salernitana contro la Pro Vercelli non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo. La formazione di Colantuono ha governato il gioco a lunghi tratti, senza mai riuscire però a sbloccare il risultato. Un punto che non smuove la classifica anche se i cugini avellinesi sono stati superati al 15esimo posto. Niente è cambiato invece per i piemontesi, ancora 20esimi in classifica. Nel prossimo turno la Salernitana scenderà in campo venerdì alle ore 19 a La Spezia. La squadra di Grassadonia invece giocherà il pomeriggio dopo alle 15 in casa contro il Palermo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Salernitana in campo con il 3-4-3. Tra i pali Radunovic, in difesa Casasola, Tuia e Monaco. A centrocampo da destra verso sinistra Pucino, Ricci, Minala e Vitale. In attacco Palombi, Bocalon e Sprocati. La Pro Vercelli replica con il 3-5-2. In porta Pigliacelli, linea difensiva composta da Gozzi, Konaté e Jidayi. Fascia destra occupata da Berra, in mezzo al campo Germano, Pugliese e Paghera, a sinistra Mammarella. In avanti Reginaldo e Raicevic. Ci provano i campani per primi. Lancio di Pucino per Palombi che controlla male la sfera regalando una rimessa laterale alla Pro Vercelli. Prima chance costruita anche dai piemontesi. Bella azione a destra, Berra serve Raicevic che salta un avversario e restituisce la sfera al numero 2 il cui cross viene deviato da Minala. La migliore occasione di questa prima parte di gara arriva al minuto 8. Ricci innesca Vitale che va sul fondo e mette la sfera al centro. Bocalon da due passi impatta male con il pallone che termina clamorosamente sul fondo. Granata vicini al gol al 12esimo con Palombi. Bellissima azione della Salernitana: apertura di Monaco per Pucino che scarica su Casasola. Passaggio al centro per Minala che serve l'attaccante ex Ternana sulla destra. Tiro angolato che termina lentamente sul fondo ma davvero una ottima Salernitana in fase di costruzione. Qualche minuto dopo arriva la risposta della Pro. Cross di Mammarella respinto da Monaco, sulla ribattuta ci prova il numero 2 con un tocco di interno che per poco non regala il vantaggio alla Pro Vercelli. Bell'azione sull'asse Casasola-Pucino, quest'ultimo va al cross ma la sfera non viene toccata da nessuno. L'arbitro poi interrompe il gioco per un contrasto tra Vitale e Gozzi in area di rigore. Riecco Palombi. Ottimo uno-due con Ricci, l'attaccante granata cerca il diagonale ma trova la deviazione provvidenziale di Jidayi. Risponde Raicevic. Sassata dalla distanza dell'ex Pro Vercelli, decisivo l'intervento di Radunovic che salva in calcio d'angolo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Suggerimento verticale di Ricci deviato da Gozzi e poi bloccato da Pigliacelli. Poco dopo ci prova Palombi. Ripartenza a campo aperto, tiro dalla distanza e pronta risposta di Pigliacelli. Rispondono i piemontesi. Bella palla di Raicevic per Germano che scatta sulla sinistra ma Radunovic in uscita bassa allontana la minaccia. Si vede anche Reginaldo. Sprocati in ripartenza perde la sfera contro Berra che la mette al centro per il brasiliano che tira di prima intenzione, palla alta sopra la traversa. Occhio a Mammarella. Punizione dalla trequarti calciata col sinistro, Radunovic salva in calcio d'angolo. Primo cambio per la Salernitana: dentro Rosina al posto di Palombi. Subito pericoloso Rosina con un cross di sinistro respinto da Pigliacelli ma il gioco era fermo per posizione di fuorigioco del numero 10 granata. Ammonito Pugliese che interrompe in scivolata su Ricci una bella azione della Salernitana. Punizione interessante dalla trequarti per la squadra di casa. Rosina prova a illuminare. Punizione magistrale del numero 10 che colpisce il palo alla sinistra di Pigliacelli. Altra chance subito dopo. Palla messa in mezzo da Sprocati e deviata da Gozzi, rigore in movimento per Rosina che spara alto. Primo cambio per Grassadonia che manda in campo Altobelli al posto di Pugliese. Secondo cambio per la Pro Vercelli: dentro Da Silva al posto di Jidayi. Cambia anche Colantuono: dentro Zito per Tuia. Ripartenza in velocità della Salernitana proprio con Zito che dalla sinistra cerca al centro Rosina ma il passaggio del numero 8 è impreciso. Grande incursione di Da Silva che va sul fondo e la mette al centro. Reginaldo si gira su Vitale e calcia debolmente tra le braccia di Radunovic. Ultimo cambio per gli ospiti. Dentro Morra per Raicevic. Nel finale i granata cercando il gol con forza. Cross forte e teso di Vitale che trova la deviazione di Bocalon ma Pigliacelli ancora una volta blocca la sfera. Ultimo cambio anche per la Salernitana: dentro Di Roberto al posto di Pucino. Al 94esimo l'occasione più clamorosa. Azione rocambolesca in area di rigore, la palla arriva a Rosina che da buona posizione spara la sfera alle stelle.

