Video/ Udinese Roma (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata)

Video Udinese Roma (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Cengiz Under e Perotti fanno volare i giallorossi in Serie A (25^ giornata)

18 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Udinese Roma, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

La Roma vince alla Dacia Arena per due reti a zero nella venticinquesima giornata di Serie A: decidono Cengiz Under, quarto gol nelle ultime tre partite, e Diego Perotti in contropiede, e per i giallorossi si tratta della terza vittoria consecutiva in questo campionato. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire se rispecchiano il risultato finale. Possesso palla a favore dei padroni di casa anche se di pochissimo, 51% contro il 49% giallorosso. Cinque le parate di Bizzarri contro le quattro di Alisson tra cui due decisive. La Roma ci ha provato di più creando otto occasioni da gol contro le tre dell'Udinese. Cenzig Under, al di là della rete gioiello, è stato grande protagonista con due tiri in porta e tre occasioni da gol create. Samir ha recuperato sette palloni, mentre sempre Under ha perso palla dieci volte. Radja Nainggolan ha servito quattro assist per i compagni tra cui uno vincente, quello per Perotti. Vittoria meritata quella della Roma.

LE DICHIARAZIONI

Attraverso il microfono di Premium Sport, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria contro l'Udinese, queste le dichiarazioni riprese dal portale tuttomercatoweb. "Se siamo tornati? Vedevo la squadra in crescita già da un po', si è vista maggiore convinzione sotto porta, i cinque gol contro il Benevento ci hanno aiutato. Il gol di Ünder? È normale che la giocata di un singolo aiuti a vincere le partite, ma abbiamo anche sviluppato gioco, siamo stati pazienti nell'aspettare il momento giusto e punire i nostri avversari. Il nostro atteggiamento tattico può concedere qualcosa ma ci permette anche di riprenderci qualcosa". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo ha commentato la sconfitta rimediata contro la Roma attraverso Premium Sport:. "Abbiamo regalato due gol, abbiamo giocato alla pari e creato tante occasioni, nel primo tempo abbiamo fatto 3-4 ripartenze pericolosissime ma abbiamo sbagliato la decisione finale. Abbiamo avuto 2-3 occasioni grandi come quella di Perica, ci è mancata lucidità, abbiamo regalato due gol e questo è il nostro difetto più grande".

