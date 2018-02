Video/ Venezia Avellino (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Venezia Avellino (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita. Al Penzo la squadra di Pippo Inzaghi torna a vincere e lo fa con una bella partita nella 26^ di Serie B

Video Venezia Avellino, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Il Venezia di Pippo Inzaghi batte 3-1 l’Avellino. Rete nel primo tempo di Litteri per sbloccare il match. L’Avellino riesce a riequilibrare il risultato al 73esimo con Asencio ma l’1-1 dura poco. Domizzi prima e Zigoni dopo chiudono i conti consegnando altri 3 punti alla squadra. Il Venezia supera la Cremonese e raggiunge il settimo posto in classifica. L’Avellino scivola invece al 16esimo. Nel prossimo turno gli arancioneroverdi giocheranno al Tardini di Parma (venerdì 23 febbraio alle 21) mentre l’Avellino ospiterà il Novara (sabato alle 15).

SINTESI PRIMO TEMPO

Pippo Inzaghi schiera il Venezia con il 3-5-2. In porta Audero, difeso da Andelkovic, Modolo e Domizzi. A centrocampo da destra verso sinistra Frey, Falzerano, Stulac, Pinato e Garofalo. In attacco Litteri e Geijo. Modulo a specchio per gli irpini di Novellino. Tra i pali Lezzerini, linea difensiva composta da Ngawa, Migliorini e Morero. Fascia destra con Laverone, in mezzo De Risio, Di Tacchio e Molina, a sinistra Rizzato. In avanti Asencio e Ardemagni. Subito Venezia pericoloso. Bella azione di Falzerano sulla trequarti: girata a botta sicura di Geijo, Morero con il corpo salva sulla linea. Inizio arrembante dei veneti che vanno ancora vicini al goal. Pinato manda alto dopo errore di Migliorini. Ci riprova Geijo al settimo minuto. Colpo di testa dell'attaccante iberico su cross dalla destra, Lezzerini è attento e devia la conclusione. Ancora Venezia all'attacco. L'Avellino appare intontito dopo l'inizio veemente della squadra di Inzaghi. Geijo riceve palla in area, poi viene raddoppiato e non riesce a concludere verso Lezzerini. Novellino non è assolutamente contento della prima parte di gara dei suoi: l'allenatore di sta sbracciando a bordo campo richiamando i suoi. Giro palla dell'Avellino, che cerca di allentare la morsa avversaria, ma il Venezia è attento in fase di non possesso. Occasione per i padroni di casa al 25esimo. Garofalo conclude su calcio di punizione, palla respinta dalla barriera, poi c'è il tiro dalla distanza di Falzerano che termina a lato. Attento Laverone in chiusura su Garofalo. L'Avellino è tutto raccolto nella propria porzione di campo e chiude bene tutti i varchi. Il risultato si sblocca al 34esimo. Vantaggio del Venezia: colpo di testa di Litteri su piazzato battuto da Stulac. Litteri brucia Ngawa e gira di testa in rete. Poco dopo l'ex Cittadella sfiora la doppietta. Lezzerini determinante a tenere ancora in vita l'Avellino. Colpo di testa a botta sicura del numero 29, l'estremo difensore ci mette la mano e salva tutto.

SINTESI SECONDO TEMPO

Durante l'intervallo Novellino decide di cambiare: entra D'Angelo, esce Di Tacchio. Il Venezia riparte a ritmo più basso rispetto alla prima parte, ma fa sempre la gara. L'Avellino prova a non farsi schiacciare. Walter Novellino, applauditissimo ex di turno, non ne vuole sapere di perdere punti quest'oggi. Altro cambio: entra Gavazzi, esce Rizzato. Attacca il Venezia, ma l'Avellino si difende bene e non concede più facili occasioni all'avversario. Gli irpini riescono a rendersi pericolosi al 63esimo. Primo tentativo a rete di Ardemagni che di sinistro calcia a lato su bel servizio di Asencio. Ci prova Stulac. Azione manovrata del Venezia che si conclude con il destro dalla distanza del centrocampista, Lezzerini paga in due tempi. Al 73esimo l'Avellino trova il gol del pareggio. Gavazzi si inventa un formidabile assist in profondità per Asencio che batte Audero da pochi passi. Il Venezia non è riuscito a trovare il gol del 2-0 e l'Avellino, sornione e cinico, è riuscito a pareggiare alla prima occasione avuta dopo più di un tempo e mezzo passato a difendere. La squadra di Inzaghi torna ad attaccare: destro dalla distanza di Garofalo, vola Lezzerini a deviare in calcio d'angolo. Venezia di nuovo in vantaggio al 79esimo. Azione di calcio piazzato con Andelkovic che colpisce la traversa, poi tap-in vincente di Domizzi: è 2-1. Ammonito Modolo. Cartellino giallo per il difensore del Venezia. Nel finale Inzaghi manda in campo Suciu, Falasco e Zigoni, che rilevano Litteri, Pinato e Morero. Geijo sfiora intanto il tris. Al photofinish arriva il gol di Zigoni che in girata beffa Lezzerini. Risultato finale 3-1.

