Benevento, Vigorito / "Juventus? Voglio batterla per fare un regalo al Napoli"

Benevento, Vigorito: il presidente dei giallorossi vuole fermare la Juventus per fare un regalo al Napoli di Aurelio De Laurentiis e a tutta la Campania che non vede lo Scudetto da 30 anni.

19 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Benevento, Vigorito - La Presse

Lo Scudetto manca in Campania da trent'anni e il Napoli sta facendo di tutto per riportarlo al sud dopo che dal 2001 ad oggi è stata una questione tra Juventus, Inter e Milan. Il club azzurro è al momento primo in classifica, ma la Juventus insegue a un solo punto di distanza e il 22 aprile c'è uno Juventus-Napoli a Torino che sa di finalissima. Il Presidente del Benevento Vigorito però vuole mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri e sottolinea: "Il Napoli ci ha tolto sei punti, ma dobbiamo giocare con la Juventus ancora e mi piacerebbe fare agli azzurri un bel regalo". A Radio Crc il presidente del fanalino di coda della Serie A si dimostra fiero del lavoro fatto nel calciomercato di gennaio con i giallorossi che hanno iniziato anche a vincere qualche partita e sognano una salvezza che sarebbe ancor più clamorosa di quella centrata un anno fà dal Crotone di Davide Nicola.

L'ILLUSIONE DELLA GARA D'ANDATA

La gara d'andata Juventus-Benevento era stata per una frazione di gioco un sogno per la squadra giallorossa. I campani non avevano ancora raccolto nemmeno un punto e dovevano segnare la prima rete fuori casa della loro stagione. Amato Ciciretti, ora al Parma aveva segnato un gol su punizione al minuto 19 grazie anche alla partecipazione di Szczesny che male aveva posizionato la barriera. Il Benevento sfidava una Juventus in difficoltà e passava in vantaggio regalando ai suoi tifosi l'illusione di poter fare il colpaccio all'Allianz Stadium prima però che nella ripresa Gonzalo Higuain e Juan Cuadrado la ribaltassero. E' stata una partita quella dello scorso 5 novembre davvero molto particolare, con i bianconeri distratti dalla festa per il loro 120mo compleanno che li aveva portati anche a indossare una maglia commemorativa. Alla fine però la differenza tecnica era venuta fuori con il Benevento però che usciva da una sconfitta a testa altissima.

© Riproduzione Riservata.