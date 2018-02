Combine per Bari-Castel di Sangro?/ Il presidente di Lega di C, Gravina: "Tempistica strana, niente fango"

Dopo un servizio andato in onda durante "Non è l'Arena" su La7, si riaccendono i sospetti di combine su Bari-Castel di Sangro del 1997: la risposta del presidente di C, Gabriele Gravina

Bari-Casteldisangro, un fotogramma del match incriminato (YouTube)

NUOVE OMBRE SU BARI-CASTEL DI SANGRO DEL 1997

La “bomba” è esplosa nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena”; il talk show condotto da Massimo Giletti su La7 e rischia di coinvolgere uno dei personaggi più in vista del mondo del calcio, Gabriele Gravina, presidente della Lega C e di recente candidato alle elezioni per la presidenza della stessa FIGC. Un reportage realizzato dal programma ha infatti riportato alla luce il caso legato a un vecchio match, disputatosi più di vent’anni fa e che vide di fronte, il 15 giugno del 1997, il Bari e il piccolo Castel di Sangro, compagine abruzzese che a quei tempi giocava in Serie B e stupiva l’universo calcistico con la sua favola. Ebbene, stando al servizio realizzato da “Non è l’Arena”, il risultato di 3-1 che consentì ai Galletti pugliesi di conquistare la promozione in massima serie fu il frutto di una combine: e l’accusa, lanciata da due ex giocatori dello stesso Castel di Sangro (tra cui Luca Albieri), ha provocato un piccolo terremoto dato che, in attesa che si riaccendano i riflettori su quella partita e si facciano le dovute indagini, tirano in ballo proprio Gravina che, all’epoca dei fatti, era il presidente del sodalizio giallorosso, oggi ridotto a mera società dilettantistica.

LA REPLICA DI GRAVINA, "MACCHINA DEL FANGO"

Lo scoop giornalistico ha portato però, nelle ultime ore, a una durissima replica di Gabriele Gravina che, tornando su quel Bari-Castel di Sangro, ha ribadito che si è trattato di una gara regolare e combattuta in modo leale. Anzi, il 64enne dirigente originario di Castellaneta è passato poi al contrattacco, rilasciando alla stampa parole di fuoco a proposito non solo del reportage ma anche della sua tempistica: “Oggi si vuole infangare e macchiare, attraverso la predisposizione di un catello di illazioni e di ricordi che, a distanza di 20 anni, per come sono state artatamente ricostruite, tendono solo a screditare una pagina assolutamente pulita ed emozionante del calcio italiano”. A detta di Gravina, infatti, sarebbe in atto una macchina del fango entrata in azione proprio adesso: già all’epoca, infatti, si parlò di partita truccata e i due calciatori in questione oggi hanno confermato come fosse stato promesso loro un ricco premio (circa 300 milioni di lire) per perdere quel match e lasciare strada libera al Bari verso la Serie A. “I fatti e le vicende sono state già fatto oggetto di valutazioni da parte delle autorità giudiziarie” ha concluso Gravina preannunciando anche delle querele e ricordando come ci siano state già richieste di risarcimento da parte chi aveva diffamato il Castel di Sangro: tra questi, lo scrittore Joe McGinnis, autore del libro “Il miracolo Castel di Sangro” e che aveva già accennato a questa presunta combine parlando della storia del piccolo club abruzzese.

