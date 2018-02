Cosenza Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Derby calabrese sempre interessante da seguire per il blasone delle due squadre.

19 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Reggina, LaPresse

Cosenza-Reggina, diretta dal signor Fiorini di Frosinone, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà una sfida relativa alla ventiseiesima giornata di campionato di Serie C 2017-2018, nel girone C. Derby calabrese sempre interessante da seguire, considerando il blasone e il seguito che vantano le due formazioni. Il Cosenza arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria conquistata a Lecce in Coppa Italia e il conseguente accesso alla semifinale della competizione da disputare contro la Viterbese. Ma i silani sono in serie positiva in campionato da ben tre mesi, l'ultima sconfitta risale però proprio ad un derby calabrese, sul campo del Catanzaro lo scorso 19 novembre. In campionato i rossoblu sono reduci da tre pareggi consecutivi, contro Andria, Siracusa e Catania, esattamente come la Reggina che ha pareggiato le ultime tre sfide contro Matera, Fondi e Virtus Francavilla. Il Cosenza si è guadagnato però il quinto posto a quota trentacinque punti, frutto di una grande scalata in classifica, mentre la Reggina è ancora attardata, a quota ventisette punti e con sole quattro lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport sul digitale terrestre (canale numero 57, numero 557 in HD) e sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA REGGINA

Le probabili formazioni del sentito derby pugliese che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Padroni di casa in campo con Saracco estremo difensore e una difesa a tre con Idda, Pascali e Dermaku schierati titolari. Corsi si muoverà sulla corsia laterale di destra e D'Orazio sulla corsia laterale di sinistra, mentre Palmiero, Bruccini e Trovaro saranno i centrali sulla mediana. In avanti, Mungo sarà utilizzato in posizione di trequartista, di supporto all'unica punta di ruolo dei silani, il francese Baclet. Risponderà la Reggina con una difesa a tre composta da Laezza, Pasqualoni e Ferrani davanti all'estremo difensore Cucchietti. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Castiglia, Marino e Fortunato, mentre l'esterno di fascia destra sarà il montenegrino Hadsziosmanovic e l'esterno di fascia sinistra sarà invece Armeno. In attacco, al fianco del senegalese Samb ci sarà Bianchimano.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Cosenza schierato in campo con un 3-5-1-1, tatticamente la Reggina opporrà invece un 3-5-2. All'andata sono stati i silani ad aggiudicarsi il derby, passando di misura al Granillo di Reggio Calabria grazie ad una rete messa a segno da Mendicino. L'ultimo precedente a Cosenza risale al 13 febbraio 2017, pareggio per due a due con i padroni di casa che hanno rimontato per due volte, sempre con D'Orazio, il vantaggio reggino siglato in entrambi i casi da Coralli. Ultima vittoria cosentina in casa datata 21 febbraio 2015 con gol di De Angelis e Caccetta, la Reggina è passata per l'ultima volta in campionato al San Vito-Marulla il 30 settembre del 2001, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria interna essere quotata 1.78 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 3.20 da Bwin e l'eventuale vittoria esterna fissata ad una quota di 4.33 da William Hill. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 quota l'over 2.5 2.29, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.60.

© Riproduzione Riservata.