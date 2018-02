De Boer "Inter? Un casino"/ "Ad Appiano c'è un gruppo di sei-sette giocatori che..."

Frank De Boer, ex tecnico dell'Inter, è tornato a parlare della sua breve esperienza in nerazzurro e ha criticato senza mezzi termini quanto accade dalle parti di Appiano Gentile e dintorni

Frank de Boer, quando allenava l'Inter (LaPresse)

LE BORDATE DI FRANK DE BOER CONTRO L'INTER

Piove sul bagnato in casa Inter, o forse è vero che le polemiche sono come le ciliegie: una tira l’altra. A meno di 48 ore dalla preoccupante sconfitta in casa del Genoa che ha rimesso in discussione il progetto tecnico nerazzurro e certificato l’ennesima crisi invernale che quest’anno ha colpito anche Luciano Spalletti, sono arrivate nuove bordate al club di Via Vittorio Emanuele da parte di Frank de Boer, uno dei tecnici che negli ultimi anno sono finiti in quella che, a suo tempo, Giovanni Trapattoni aveva definito come una centrifuga. L’allenatore olandese, esonerato dopo poche gare sulla panchina dell’Inter nel corso della stagione 2016/2017 e in più occasioni critico non solo contro la dirigenza, ma anche con la schizofrenia dell’ambiente interista, è infatti tornato a parlare nelle ultime ore, ricordando la sua sfortunata parentesi milanese e, di rimando, fornendo in modo indiretto una possibile chiave di lettura a quel male oscuro che sembra attanagliare nell’ultimo periodo Appiano Gentile e dintorni e che sembra ricorrere ciclicamente. Intervenuto negli studi dell’emittente olandese Ziggo Sport, il 47enne originario di Hoorn ha detto senza mezze misure che l’Inter è “un caos” e accusando nemmeno troppo velatamente alcuni giocatori di “fare ciò che vogliono”.

IL TECNICO, "I GIOCATORI FACEVANO CIO' CHE VOLEVANO"

Nel corso della sua ospitata negli studi di Ziggo Sport, Frank de Boer è tornato infatti su quei drammatici giorni all’Inter, fatti sì di alcuni sporadici momenti da ricordare (la vittoria sulla Juventus), ma pure di brutte sconfitte, polemiche, esclusioni di giocatori e anche alcuni sberleffi della stampa italiana per i suoi tentativi di parlare in italiano nelle conferenze stampa. “Nella mia esperienza lì ho avuto molte complicazioni che altrove, non solamente per il linguaggio ma anche nel riuscire a trasmettere i miei messaggi e le mie idee”: a detta dell’ex tecnico dell’Ajax, infatti, il calcio oranje sarebbe più simile a quello inglese mentre in Italia è diverso e il suo lavoro sarebbe stato reso difficoltoso da quello che lui ha individuato come un “gruppo di sette-otto calciatori” che proverebbero a fare fuori tutto ciò che non è di loro gradimento. Sempre a proposito di alcuni giocatori interisti, de Boer ha detto che “facevano quello che volevano e quando ho provato a fare un gioco posizionale ho scoperto che i ragazzi delle giovanili dell’Ajax lo facevano meglio”. Insomma, per il 47enne si è trattata di un’esperienza unica dato che “non ho mai visto nulla di simile dato che non vedevano l’utilità degli esercizi che dicevo loro di fare e hanno mollato ben presto” chiosa de Boer a proposito dell’impossibilità di inculcare in alcuni elementi i dettami del suo gioco. Che sia questo uno dei motivi per i quali anche Luciano Spalletti, dopo un avvio-sprint, sta faticando mai come altrove per ottenere dei risultati sulla panchina più calda della Serie A?

