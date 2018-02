Lazio Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Verona (LaPresse)

Lazio Verona sarà diretta dall’arbitro Calvarese; la partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, lunedì 19 febbraio. Allo stadio Olimpico si chiude dunque il programma della venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018 con un Monday Night decisamente delicato per entrambe le squadre. La Lazio di Simone Inzaghi nell’ultimo mese ha vissuto una brusca frenata: tre sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto scivolare i biancocelesti dal terzo al quinto posto, più la sconfitta sul campo della Steaua Bucarest che renderà più complicato anche il cammino in Europa League, dove giovedì ci sarà già una partita da dentro o fuori. Giocando in casa contro la penultima, questa è una partita da vincere per frenare l’emorragia e tornare a sorridere anche dal punto di vista psicologico.

Il Verona invece è chiamato a una difficile impresa, ma dovrà provare a sfruttare questo momento difficile per la Lazio: d’altronde l’Hellas è penultimo in classifica e quindi non può permettersi di fare troppi calcoli. Va colta ogni possibile occasione, magari anche nelle partite che sulla carta sembrano perse già in partenza ma che in caso di risultato positivo possono dare una grande spinta, anche dal punto di vista psicologico. Per Fabio Pecchia una sfida da vincere, la società sta avendo grande fiducia in lui: raramente l’allenatore della squadra penultima in classifica resta in sella fino a febbraio, sarà la mossa vincente in stile Nicola a Crotone come l’anno scorso?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Verona sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Accenniamo adesso le principali notizie sulle probabili formazioni di Lazio Verona. Il problema principale per Simone Inzaghi sarà la squalifica di Lucas Leiva, che porta a due possibili soluzioni: schierare al suo posto Murgia oppure accentrare Lulic, che in quel caso libererebbe il posto per Lukaku come esterno sinistro. In difesa possibile spazio dal primo minuto per Bastos. Nonostante i molti impegni ravvicinati, in attacco dovrebbero giocare tutti i titolari, dunque Milinkovic-Savic e Luis Alberto alle spalle di Imoobile. Quanto al Verona di Fabio Pecchia, in difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Heurtaux, anche a causa dei problemi fisici per Ferrari, mentre nel tridente d’attacco si annuncia un ballottaggio stuzzicante per l’Hellas, quello fra Verde e Kean, mentre gli altri due posti dovrebbero essere occupati da Petkovic e Matos.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento difficile, il pronostico di Lazio Verona pende totalmente dalla parte dei biancocelesti, come è d’altronde scontato se si osserva la classifica. Dunque il segno 1 per la vittoria della Lazio è proposto a 1,20 ed è dato quasi per certo, mentre già per il pareggio (segno X) si sale fino a 7,00. Se poi qualcuno avesse il coraggio di puntare sulla vittoria esterna dell’Hellas Verona, ecco che il segno 2 è proposto addirittura a quota 13,00.

