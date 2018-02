Milan, Yonghong Li in bancarotta/ Inchiesta Gabanelli: “crac in Cina del presidente e patrimonio all’asta”

Milan, il presidente Yonghong Li sarebbe in bancarotta: lo dice l'inchiesta di Milena Gabanella sul Corriere della Sera, "crac in Cina con il patrimonio messo all'asta per debiti"

19 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Cessione Milan e Li in bancarotta (LaPresse)

L’inchiesta “scotta” e il Milan con la sua cessione da Fininvest a Yonghong Li è ancora una volta al centro di una bufera economica, politica e solo in ultima analisi sportiva. I rossoneri hanno trovato in Rino Gattuso chi ha saputo rilanciarli e proteggerli, e forse sta facendo un lavoro ancora più apprezzabile se pensiamo quanto sta uscendo in queste ore sulla società sempre più “sospetta” che vi sta alle spalle. Secondo l’inchiesta firmata Milena Gabanelli sul “Dataroom” del Corriere della Sera lo svelamento è di quelli importanti: «il presidente del Milan è in bancarotta in Cina con il patrimonio all’asta per i troppi debiti». Apriti cielo, sconvolto ancora una volta l’immagine della società cinese che fin dai primi momenti non ha mai convinto appieno, con tanti dubbi sui soldi in grandissima quantità esercitati durante la campagne acquisti estiva e sui tanti debiti che ancora affliggono la società che fu di Silvio Berlusconi. Milena Gabanelli e Mario Gerevini hanno indagato sulle holding dell'imprenditore che ha acquistato il club rossonero per 740 milioni circa un anno fa: hanno di fatto scoperto che la holding Shenzhen Jie Ande, presentata in un primo momento come credenziale per l'acquisto - e che possiede una quota della società di packaging Zhuhai Zhongfu (quotata sulla Borsa cinese) - era in realtà già insolvente al momento dell'acquisto.

LI IN BANCAROTTA?

A questo punto l’inchiesta allora prova ad approfondire la possibilità che realmente Yonghong Li fosse già in bancarotta al momento dell’acquisto del Milan, chiedendosi come allora sia stata possibile la cessione di Fininvest e il superamento di tutti i controlli su conti e debiti nei primi mesi di trattative. «La cassaforte che ha comprato il Milan era già vuota»: il titolo dell’inchiesta giornalistica già dice tutto dell’intento da dimostrare anche se ovviamente nelle prossime ore si attenderanno risposte e replica della società diretta in Italia dall’ad Marco Fassone. «Sotto Natale, l’amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è a caccia di 3-400 milioni per rifinanziare il prestito da 300 milioni del fondo Elliott, quando il tribunale cinese fissa al 2 febbraio l’asta di giudiziale. Senonché l’8 gennaio arriva un’altra tegola per il povero Li: a inseguirlo è la Banca di Canton, a cui non ha pagato i debiti, e che chiede la liquidazione per bancarotta della holding Jie Ande», scrive la Gabanelli nel suo “Dataroom”, sottolineando come in quei giorni è stata fissata l’asta dei beni di Li su Taobao per lo scorso 2 febbraio. È stata poi rinviata però perché «c’è la richiesta di liquidazione per bancarotta della Banca di Canton che si accavalla alle pretese risarcitorie della Banca di Jiangsu. A Milano è tutto tranquillo, perché in ogni caso “i soldi sono arrivati” e Li “ha rispettato tutti gli impegni”».

CESSIONE MILAN, TUTTO DA RIFARE?

Ma quindi ora, cosa succederà? Secondo l’inchiesta che ha provato ad approfondire anche ’intera quota in mano ai cinesi della società - ricordiamo che i 740 milioni di euro per acquistare il Milan sono arrivati per 340 milioni da conti offshore, 300 milioni dal prestito del fondo Usa Elliott e 100 dal patrimonio personale di Yonghong Li - ci sarebbero non pochi dubbi sui prossimi mesi di pagamenti e operazioni del Milan. ««Non abbiamo riscontrato nulla di pregiudizievole a carico di mister Li Yonghong che dispone di adeguate risorse finanziarie per realizzare l’operazione», scriveva a Fininvest il suo advisor finanziario, Marco Samaja, capo di Lazard Italia. Ora però la situazione sembra decisamente più preoccupante per la società rossonera visto che in Cina nessuno conosce ancora oggi Li ed è pure in bancarotta, pare, di tutto il suo patrimonio per i troppi debiti. «Oggi sappiamo che mister Li ha esibito sul tavolo della trattativa le credenziali di una sua società-cassaforte che era già da tempo insolvente. Ha barato? E può un oscuro finanziere, sconosciuto in Cina e altrove, che mai si è occupato di calcio neppure a livello amatoriale e che presenta tra i suoi “gioielli” una holding quasi fallita per pochi milioni non restituiti, impegnarsi da solo in un’operazione da un miliardo (campagna acquisti e aumenti di capitali compresi)?», si chiede la Gabanelli, insinuando che qualcosa in quella cessione non torna. La Rothschild ha garantito come consulente ma quella controllata inglese vede come vicepresidente quel Paolo Scarone, nel consiglio di amministrazione del Milan ed ex n.1 di Eni; non solo, anche buon amico di Silvio Berlusconi. La Gabanelli ha lanciato la miccia, ora tocca al Milan provare a spegnerla o lasciarla continuare fino ad “esplodere”…

