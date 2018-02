Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 19 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma e italiani. Oggi 19 febbraio solamente tre finali ai Giochi olimpici invernali in Corea

19 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Anna Cappellini/Luca Lanotte (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi lunedì 19 febbraio vivranno una giornata relativamente tranquilla, quasi una pausa per prendere fiato all’inizio della seconda settimana, avvicinandoci al gran finale. Naturalmente però non mancheranno gare ed emozioni anche oggi: il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie ad altre tre finali, stavolta tutte attese nel primo pomeriggio italiano. Un evento sicuramente molto interessante saranno le ultime due manche del bob a 2 maschile, purtroppo senza equipaggi italiani in gara: si comincerà alle ore 12.15 italiane, quando è in programma il via alla terza manche, poi alle ore 14.00 scatterà la quarta e ultima manche, che naturalmente definirà la classifica finale e dunque il podio.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Alle ore 12.53 prenderanno invece il via i 500 metri maschili del pattinaggio di velocità su pista lunga, la gara più breve di questo sport. Saranno ben 36 gli atleti in gara per contendersi questo titolo olimpico, l’Italia schiererà Mirko Giacomo Nenzi, per il quale però è difficile pronosticare un inserimento nella lotta per le medaglie. Discorso simile per la gara a squadre maschile di salto con gli sci: l’Italia ci sarà con il quartetto composto da Federico Cecon, Davide Bresadola, Sebastian Colloredo e Alex Insam, ma è arduo immaginare di poter competere con Nazionali ben più forti e complete della nostra. L’appuntamento sarà comunque per le ore 13.30, quando avrà inizio la prima serie di salti, poi la classifica verrà definita al termine della seconda serie, in programma dalle ore 14.36.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: CHI GAREGGIA OGGI?

Oggi dunque non dovrebbe cambiare il medagliere dell’Italia, che è sempre composto da due medaglie d’oro, un argento e tre bronzi, d’altronde si tratterà di una giornata piuttosto interlocutoria dal punto di vista delle finali. Ecco allora che l’evento più significativo potrebbe essere il programma corto della danza di pattinaggio di figura, che avrà inizio invece già dalle ore 2.00 italiane della notte, con ben 24 coppie in gara. Grande attesa per gli azzurri Anna Cappellini/Luca Lanotte, ma potranno essere buoni protagonisti anche Charlene Guignard/Marco Fabbri. Sarà importante far bene fin da subito, perché inizierà a formarsi la classifica che sarà poi definita dal programma libero di domani. In gara anche i ragazzi del curling: alle ore 6.05 è in programma Italia-Corea del Sud. Annotiamo anche un momento importante per l’hockey ghiaccio femminile: oggi sui giocano le semifinali che saranno Usa-Finalndia e Canada-Russia (Oar).

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 12.53 500 metri maschili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 13.30 Gara a squadre maschile salto con gli sci

Ore 14.00 Bob a 2 maschile (4^ manche)

