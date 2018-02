PAGELLE/ Lazio-Verona: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A

19 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Lazio Verona, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma è in corso l'ultimo posticipo della 25^ giornata di Serie A 2017-18 tra Lazio e Verona, le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo che ha visto i biancocelesti sbagliare una moltitudine di palle gol, graziando più volte gli avversari che nel corso dei primi quarantacinque minuti raramente si sono visti dalle parti di Strakosha (s.v.). Per Immobile (5) non sembra proprio serata, tante le occasioni sprecate dal capocannoniere del campionato che ultimamente sembra avere le polvere bagnate, sfortunato invece Luis Alberto (6,5) che scheggia la traversa dopo essere battuto a scavalcare Nicolas (7,5) che in precedenza ha compiuto due prodezze sullo stesso Immobile e su Wallace (5,5). Anche Milinkovic-Savic (6) non riesce a trovare il guizzo vincente pur dominando sul piano fisico come suo solito, per i tifosi della Lazio si prospetta all'orizzonte un'altra beffa considerando la mole di occasioni non sfruttate in questa prima parte di gara e l'Hellas che pur soffrendo tiene duro e nella ripresa potrebbe giocarsi le sue carte in contropiede.

VOTO LAZIO 6 - Dominio sterile da parte dei biancocelesti che attaccano e fanno girare palla a lungo, ma le partite si vincono segnando. In altri tempi gli uomini di Simone Inzaghi avrebbero già messo in cassaforte i tre punti, a ulteriore riprova del periodo di appannamento che stanno atttraversando.

MIGLIORE LAZIO: LUIS ALBERTO 6,5 - Lo spagnolo si conferma l'uomo più pericoloso dei suoi con una traversa colpita e tante giocate che mettono in croce i difensori avversari.

PEGGIORE LAZIO: IMMOBILE 5 - Evidentemente stasera in campo a indossare la maglia numero 17 c'è un suo sosia, troppi errori per quello che dovrebbe essere il re dei cannonieri della Serie A.

VOTO VERONA 5 - Non pervenuta in fase offensiva gli scaligeri che pur coprendo bene la loro trequarti non sono riusciti a distendersi in contropiede.

MIGLIORE VERONA: NICOLAS 7,5 - Sta salvando il risultato con due grandi interventi su Immobile e Wallace.

PEGGIORE VERONA: FARES 5,5 - Non riesce a contenere Marusic che così può fare quello che vuole sulla corsia di destra, anche se cerca di farsi perdonare con un paio di chiusure su Milinkovic-Savic. (Stefano Belli)

