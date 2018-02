Probabili formazioni/ Lazio Verona: quote, le ultime novità live (Serie A, 25^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Verona: quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico

19 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Verona (Foto LaPresse)

Lazio Verona questa sera si gioca allo stadio Olimpico alle ore 20:45, ed è il terzo e ultimo posticipo che chiuderà il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Gli obiettivi delle due formazioni saranno opposti: la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo per fermare un periodo di crisi che comunque non intacca il grande obiettivo stagionale, dal momento che vincendo i biancocelesti tornerebbero al quarto posto in classifica; il Verona di Fabio Pecchia è invece penultimo e di conseguenza deve cercare in ogni occasione punti che potrebbero essere fondamentali per raggiungere la salvezza. Scopriamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Olimpico, leggendo approfonditamente le probabili formazioni di Lazio Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

La Lazio sarà anche in difficoltà, ma in casa contro la penultima resta logicamente favorita: lo pensa l’agenzia di scommesse Snai. Di conseguenza, la quota per il segno 1 vale 1,19 volte la somma che giocherete, dunque la vittoria della Lazio è considerata praticamente certa; di contro, il segno 2 identificativo di un successo esterno dell’Hellas Verona pagherebbe ben 13,00 volte la posta per chi avesse il coraggio di osare il colpaccio gialloblù. Come sempre è il segno X che dovrete giocare qualora siate convinti che il posticipo finirà con un pareggio: Snai quota questa ipotesi a 7,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

LE MOSSE DI INZAGHI

Nonostante il periodo difficile, Simone Inzaghi non dovrebbe stravolgere la propria formazione. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1, dunque con Milinkovic-Savic sulla linea dei centrocampisti e il solo Luis Alberto più avanzato in appoggio al centravanti, che sarà naturalmente il capocannoniere del campionato Immobile. Destinati dunque alla panchina sia Felipe Anderson sia Nani. A centrocampo, tenuto conto della squalifica di Lucas Leiva, il perno sarà Parola con Lulic che diventa mezzala liberando spazio per Lukaku come esterno sinistro, con Marusic sull’altra corsia. Possibile un ballottaggio in difesa fra Wallace e l’ex Caceres, che ha vissuto la prima metà di questa stagione con la maglia del Verona.

LE SCELTE DI PECCHIA

Diversi assenti e anche diffidati per Fabio Pecchia, che deve dunque fare i conti con diverse variabili in vista della difficile trasferta in casa della Lazio. Un dubbio è quello per il ruolo di terzino destro in assenza di Ferrari, bloccato da problemi alla caviglia sinistra. Il favorito per sostituirlo è Romulo, ma potrebbe anche essere spostato in fascia Caracciolo, che dovrebbe formare la coppia centrale insieme a Vukovic. Ballottaggi possibili praticamente in ogni settore del campo: a centrocampo è sicuro Buchel, al suo fianco uno fra Valoti e Calvano, mentre Aaron e Verde si giocano il posto da esterno destro. A sinistra pare certo Matos, in attacco la certezza è il giovane Kean, il favorito per affiancarlo è Petkovic.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA: TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Lulic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Guerrieri, Vargic, Bastos, L. Felipe, Caceres, Basta, Patric, Murgia, Di Gennaro, Nani, F. Anderson, Caicedo.

Squalificati: Leiva.

Indisponibili: Jordao.

VERONA (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Aaron, Valoti, Buchel, Matos; Petkovic, Kean. All. Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Boldor, Heurtaux, Souprayen, Felicioli, Bearzotti, Fossati, F. Zuculini, Calvano, Verde, Lee.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ferrari, Laner, Zaccagni, Cerci.

