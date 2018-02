Sofia Goggia/ La bergamasca seconda nella prova di discesa libera (Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang)

Sofia Goggia è pronta per la discesa libera alle Olimpiadi invernali 2018: sulla pista di Jeongseon la sciatrice bergamasca ha timbrato il secondo miglior tempo nella prova generale

19 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Olimpiadi invernali 2018, Sofia Goggia (Foto LaPresse)

Sofia Goggia si prepara alla discesa libera delle Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang: nella notte si è tenuta la prova generale e la bergamasca, sulla pista di Jeongseon, ha chiuso al secondo posto. La più veloce: Stéphanie Viener, in 1’39’’75 che è un tempo di 8 centesimi più veloce di quello della Goggia che, a sua volta, ha preceduto Lindsey Vonn (1’40’’10). Da segnalare anche le altre italiane: Nadia Fanchini undicesima, Johanna Schnarf diciassettesima, Federica Brignone venticinquesima e Nicole Delago ventisettesima (ma quest’ultima dovrebbe rimanere fuori a favore della Schnarf). L’attesa chiaramente è tutta per la Goggia: fino a qui l’azzurra ha steccato la prova nella quale era più attesa tra quelle già disputate - ovviamente il super-G - ed è la discesa libera la vera gara nella quale da lei ci si aspetta la medaglia. Tre delle quattro vittorie ottenute in Coppa del Mondo sono in discesa; due di queste, un giorno dietro l’altro, sono arrivate un anno fa proprio qui a Jeongseon, e dunque è chiaro che le aspettative aumentino. In più Sofia è la leader della classifica di specialità: con 429 punti comanda davanti alla Vonn (406) e a Tina Weirather (358) che a queste Olimpiadi invernali ha vinto la medaglia di bronzo nel super-G. Tutto lascia presagire un testa a testa tra Goggia e Vonn; l’americana fin qui non ha brillato (nel senso che non ha ancora preso medaglie) ma allo stesso modo della nostra atleta ha nella discesa la prova regina. Questo ovviamente sulla carta: nella gara secca tutto è possibile e l’incredibile oro di Ester Ledecka ce l’ha confermato.

LE PAROLE DELLA GOGGIA

Sofia Goggia arriva alla gara - si correrà nella notte italiana tra martedì e mercoledì - con il morale alto: la Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni delle protagoniste italiane, la bergamasca ha detto di voler sciare serena. “Siamo tutti qui per la medaglia: se la prendi sei un eroe, se non la prendi subisci le pressioni” ha raccontato, sottolineando qualche imprecisioni nelle prove della discesa ma anche rassicurando che “il giorno della gara sarò più sul pezzo”. Per Sofia la grande favorita resta Lindsey Vonn: un modo come un altro per scaricare la pressione, e infatti l’americana ha fatto esattamente lo stesso gioco. “Ci sono anch’io per la discesa, sia io che Sofia abbiamo un buon feeling con questa pista ma la donna da battere è lei”. La quattro volte vincitrice di Coppa del Mondo non ha mai trionfato a Jeongseon, però ha ottenuto 42 successi in discesa ai quali vanno aggiunti l’oro olimpico di Vancouver (ormai otto anni fa) e quello Mondiale in Val d’Isère nel 2009. L’americana ha giustamente citato le austriache tra le potenziali avversarie da tenere d’occhio: la prova centrata da Stephanie Viener ne è un esempio, lo spauracchio numero uno resta probabilmente Cornelia Huetter (quarta nella classifica di specialità in Coppa del Mondo) e poi ci sono Nicole Schmidhofer e Anna Veith. Che parte in sordina, ma in super-G ha vinto l’argento dopo praticamente due anni di inattività: sa come si vincono le medaglie olimpiche e potrà dare tanto fastidio.

