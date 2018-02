Test Sbk Phillips Island 2018/ Streaming video e diretta tv, tempi e classifiche (1^ giorno)

Diretta Test Sbk Phillips Island 2018: streaming video e tv, classifiche dei tempi e protagonisti di questa ultima sessione di prove per la Superbike in Australia.

19 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Test Sbk 2018 (LaPresse)

La Sbk torna protagonista assoluta e lo fa sul circuito di Phillips Island in Australia dove questo weekend aprirà ufficialmente la stagione Superbike 2018. Si accenderà infatti in questa notte italiana la prima giornata di test ufficiali organizzati dalla Dorna: ultima occasione quindi per tutte le scuderie di mettere a punto le proprie derivate di serie in vista dell’inizio del prossimo campionato. Sulla pista australiana ovviamente gli occhi di tutti saranno puntati sulla Kawasaki: il campione in carica Jonathan Rea e il suo compagno di squadra Tom Sykes si sono già ampiamente messi in mostra nelle precedenti sessioni di test privati e appaiono impazienti di vivere un nuovo campionato da primi candidati al titolo. Purtroppo però per assistere a questa prima giornata di test Phillips Island gli appassionai italiani della Sbk dovremmo fare le ore piccole: complice il fuso australiano la bandiera a scacchi è attesa questa sera alle ore 23.00, mentre il termine delle prove è atteso per le ore 8.00 fuso italiano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST

Purtroppo, visto anche il pesante fuso esistente tra Italia e Australia, la prima giornata di test a Phillips Island per la Sbk 2018 non sarà visibile in diretta tv, e di conseguenza non sono state formante indicazioni riguardo a una possibile diretta streaming video. Consigliamo per tanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Superbike, all’indirizzo www.worldsbk.com, dove oltre agli ultimi aggiornamenti su quanto accade sull'asfalto australiano, sarà disponibile anche il live timing.

I PROTAGONISTI

Come abbiamo visto, i riflettori nella prima giornata di test a Phillips Island, saranno puntati sulle Kawasaki di Rea e Sykes, che già nelle precedenti prove hanno dimostrato anche quest’anno di avere una marcia in più. Sarà quindi una sessione di giri in Australia dove le altre scuderie faranno del loro meglio per tenere il passo alle due giapponesi. In questo senso le prime iniziate alla rincorsa alle Kawasaki saranno ancora una volta le Ducati di Chaz Davies e Marco Melandri che tante emozioni ci hanno regalato nella stagione passata. Le rosse sono state le uniche in grado ad tenere aperto il mondiale della Sbk almeno per una prima parte della stagione. Ovviamente gli outsider son sempre ben attesi sulla pista.

© Riproduzione Riservata.