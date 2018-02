Video/ Atalanta Fiorentina (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata)

Video Atalanta Fiorentina (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 25^ giornata del campionato di Serie A e giocata a Bergamo.

Video Atalanta Fiorentina (LAPresse)

Atalanta e Fiorentina non deludono le attese degli sportivi e si fronteggiano in una gara spumeggiante nel primo posticipo della venticinquesima giornata di Serie A, che è terminata con un pareggio per 1-1 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia a Bergamo. La formazione viola parte meglio e dopo una pressione prolungata passa in vantaggio. Siamo al sedicesimo minuto, Badelj calcia con convinzione: l'Atalanta si oppone, ma Chiesa raccoglie e confeziona l'assist perfetto per il croato, che mette dentro con un mancino delizioso. La Fiorentina continua a premere, l'Atalanta si sveglia e quando attacca fa paura. Il gol di Petagna al quarantacinquesimo, infatti, non sorprende più di tanto. Bella punizione battuta da Gomez, il centravanti si inserisce con forza e trafigge Sportiello per il pareggio. Nella ripresa Gasperini mescola le carte per provare a vincerla. Entrano Ilicic e Cristante, la Fiorentina però è ben messa in campo. A cinque minuti dalla fine viene espulso Milenkovic. I nerazzurri sentono la fatica e nel finale rischiano grosso sulla giocata di Falcinelli. Termina uno a uno, l'Atalanta sale a quota 38 punti in classifica mentre la Fiorentina raggiunge quota 32 punti.

TABELLINO ATALANTA-FIORENTINA 1-1 (PRIMO TEMPO 1-1)

MARCATORI: Badelj (F) al 16', Petagna (A) al 46' p.t. ATALANTA (3-5-2): Gollini; Palomino, Caldara, Mancini; Gosens, De Roon, Freuler, Castagne, Cristante (dal 25' st Ilicic); Gomez, Petagna (dal 37' st Haas).(Berisha, Rossi, Barrow, Bastoni, Haas, Hateboer, Melegoni, Spinazzola, Toloi, Masiello, Ilicic). All: Gasperini. FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout, Benassi (dal 24' st Dabo); Chiesa, Gil Dias (dal 39' st Thereau), Simeone (dal 14' st Falcinelli). (Dragowski, Gerofolini, Gaspar, Victor Hugo, Olivera, Dabo, Cristoforo, Eysseric, Thereau, Falcinelli, Zechnini, Lo Faso). All: Pioli. ARBITRO: Maresca di Napoli. NOTE: espulso Milenkovic al 39' s.t. per somma di ammonizioni. Ammoniti Simeone (F), Badelj (F), Benassi (F), Mancini (A), Petagna (A), Milenkovic (F), Thereau (F).

