Video/ Bologna-Sassuolo (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata)

Video Bologna Sassuolo (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita che ha visto i felsinei tornare a vincere dopo tre sconfitte di fila grazie ai gol di Poli e Pulgar.

19 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Bologna Sassuolo (LAPresse)

Dopo tre sconfitte consecutive il Bologna ritrova la vittoria battendo il Sassuolo per 2 a 1 nel derby emiliano: tre punti che consentono alla squadra di Donadoni di rimanere a centro classifica e di tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione, cosa che invece non riesce a quella di Iachini che in classifica viene scavalcata dal Chievo ma non dal Crotone che ha perso a Benevento, i neroverdi rimangono dunque a +6 sulla Spal terzultima, la salvezza è ancora tutta da conquistare. Sotto il diluvio i felsinei partono bene creando subito pericoli dalle parti di Consigli e portandosi meritatamente avanti con il gol di Poli, dopo l'1 a 0 i padroni di casa si rilassano e prima dell'intervallo Babacar pareggia i conti. Nella ripresa gli ospiti giocano meglio e Kraft si deve immolare per chiudere lo specchio della porta a Politano mentre Mirante compie un intervento decisivo su Mazzitelli. Nel finale il Sassuolo rimane in dieci per l'espulsione di Goldaniga (doppio giallo per lui), il Bologna sfrutta immediatamente l'uomo in più con la punizione perfetta di Pulgar che scavalca la barriera e anche Semplici, un gol che vale tre punti e consente a Donadoni di ritrovare il sorriso dopo un periodo difficile. Sabato prossimo il Bologna inaugurerà la 26^ giornata affrontando il Genoa nell'anticipo delle ore 18 mentre il Sassuolo cercherà il riscatto contro la Lazio.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky Sport: "Oggi siamo partiti molto bene dominando nel primo quarto d'ora dove ci siamo portati in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni, dopo l'1 a 0 abbiamo perso le misure e le distanze permettendo al Sassuolo di rimontarci. I ragazzi però non hanno accettato il pari e alla fine hanno ottenuto i tre punti, sono orgoglioso di allenarli e soprattutto sono contento per il presidente che ha assistito a una partita che si è risolta al meglio per noi".

Le parole di Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo: "Tralasciando i primi minuti in cui siamo andati in difficoltà, la squadra non ha giocato male e secondo me nel complesso non meritavamo di perdere. Dovevamo essere più concreti sotto porta, questo sì, purtroppo l'episodio dell'espulsione e la punizione nel finale ci hanno fatto perdere una partita dopo che ci eravamo sudati almeno il pari. La strada intrapresa è quella giusta, gli ultimi risultati negativi non devono scoraggiarci, se continueremo a giocare così i giovani troveranno il modo di sbloccarsi e darci una grossa mano".

