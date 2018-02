Video/ Francavilla Casertana (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Francavilla Casertana (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 26^ giornata della Serie C. Decisiva la rete di Pinna nel recupero per i rossoblu.

Video Francavilla Casertana (LAPresse)

Allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana va in scena un match davvero molto strano che, proprio in extremis, vede prevalere la Casertana su un Francavilla troppo svagato e che, anche se con un pizzico di sfortuna, ha meritato di perdere al cospetto di un avversario meno quotato. Infatti, la compagine allenata da Gaetano D’Agostino è stata protagonista di un primo tempo scialbo, caratterizzato peraltro da poche occasioni sia per i biancocelesti, sia per l’undici di Luca D’Angelo: poche occasioni ?dunque ?da annotare sul tabellino e la forte impressione che la sfida si sarebbe avvia?t?a verso lo 0-0. Impressione confermata anche nella ripresa, nonostante un clamoroso palo colto dai campani con Pinna al 52’ e che non ha comunque scosso i pugliesi. Anzi questi, rimasti pure in superiorità numerica al 72’ (doppia ammonizione per il rossoblu De Rose), non hanno saputo approfittarne e tutto lasciava presagire che, complice la sterilità offensiva dei padroni di casa, il risultato non si sarebbe più sbloccato. E invece, nel recupero, è stato lo stesso Pinna a punire su calcio di punizione la Virtus, regalando tre punti insperati ai suoi e condannando la squadra di D’Agostino a rinviare ancora l’appuntamento con la vittoria che oramai manca da qualche turno.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI FRANCAVILLA CASERTANA

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match casalingo che ha visto la sua Virtus Francavilla soccombere nel recupero contro la Casertana, a presentarsi per primo davanti ai microfoni è stato Domenico Fracchiolla, responsabile dell’area tecnica dei pugliesi che ha commentato non solo la sconfitta ma pure la crisi di risultati che prosegue da alcune settimane: “Penso sia stata la più brutta prestazione stagionale ?:? la Casertana ha meritato la vittoria quindi tocca fare i complimenti a loro” ha spiegato il direttore, aggiungendo che la Virtus si sta perdendo e deve ritrovare quei “principi e valori” che ci hanno portato a fare 32 punti. Secondo Fracchiolla, mancano ancora 8 punti per raggiungere la salvezza e ?"?il margine sulle squadre che ci sono dietro è ancora rassicurante?"?, precisando ?comunque ?che non è un problema legato ai nuovi giocatori che sono arrivati ma che si tratta di “un discorso collettivo anche dal punto di vista fisico” e che l’allenatore non è in discussione. Sull’altro fronte Luca D’Angelo, allenatore della Casertana, ha? invece? ammesso che la sua squadra ha meritato? di vincere?, dato che ha giocato bene e ha avuto le sue occasioni da gol in tutto l’arco della partita: “Noi li abbiamo messi in difficoltà nel palleggio e spiace che la nostra classifica non testimoni il dominio di oggi, dato che spesso in passato delle occasioni del genere le abbiamo perse” ha aggiunto D’Angelo, ribadendo che ?il successo odierno ?è ?anche ?importante per il campionato dei campani.

