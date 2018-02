Video/ Frosinone-Ascoli (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata)

Video Frosinone-Ascoli (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie B vinta dai ciociari che agganciano l'Empoli in testa alla classifica

19 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Frosinone-Ascoli (2-0), LaPresse

Il Frosinone fa il suo dovere contro l'Ascoli vincendo per 2 a 0 tra le mura amiche dello Stirpe, grazie a questi tre punti la squadra allenata da Moreno Longo aggancia l'Empoli in testa alla classifica del campionato di Serie B, portandosi a +6 sul Palermo. In effetti se la stagione finisse così e in Serie A salissero direttamente queste due squadre, nessuno avrebbe nulla da obiettare: sul piano del gioco gli uomini di Andreazzoli e Longo hanno dimostrato di avere una marcia in più e di fare la differenza, rivelandosi le più forti al momento di tutto il torneo cadetto, poi magari tra un mese gli scenari potrebbero stravolgersi completamente, intanto però Empoli e Frosinone stanno ponendo le basi per un ritorno nella massima categoria. Primo tempo straripante dei ciociari ai quali bastano 6 minuti per rompere l'equilibrio, Dionisi al secondo tentativo batte Agazzi e fa gioire per la prima volta il pubblico dello Stirpe (dove il Frosinone non ha mai perso da quando è stato inaugurato), la rete del raddoppio porta la firma di Daniel Ciofani che finalizza nel migliore dei modi un contropiede dei suoi compagni. Gli ospiti provano a raddrizzare la partita con Addae e Gigliotti che impegnano seriamente Vigorito, prima dell'intervallo l'arbitro Illuzzi concede un calcio di rigore ai marchigiani per l'intervento falloso di Chibsah ai danni di Martinho dentro l'area: dagli undici metri, però, Buzzegoli si fa ipnotizzare da Vigorito che salva il risultato e di fatto mette i tre punti in cassaforte. Nella seconda frazione l'Ascoli non riesce a creare grossi pericoli nella trequarti del Frosinone, gli uomini di Longo si limitano a controllare la situazione sfiorando il tris con il palo di Daniel Ciofani (niente doppietta per lui) e con Dionisi che si fa chiudere lo specchio della porta da Agazzi. Vittoria netta e meritata per i canarini che salgono a quota 49 punti e prendono il largo assieme all'Empoli, KO pesante per l'Ascoli che diventa la squadra con il maggior numero di sconfitte (13) con la quota di salvezza che si allontana inesorabilmente.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la gara il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato in sala stampa: "Abbiamo giocato con il vantaggio di sapere cosa hanno fatto le nostre dirette rivali, il che ci ha aiutato a concentrarci e a raggiungere i tre punti. L'approccio giusto alla gara ha fatto la differenza poiché ci ha permesso di creare i pressuposti per andare in gol e mettere la partita in ghiaccio già a metà primo tempo. Risultato sacrosanto, il 2 a 0 ci va anche stretto per la mole di occasioni avute. Non mi permetto di guardare la classifica, mancano ancora troppe giornate alla fine, fare calcoli a questo punto sarebbe deleterio. Conviviamo con la pressione da inizio stagione, è chiaro che se continueremo di questo passo rimarremo in lotta per la Serie A fino all'ultimo".

Al di là del risultato il tecnico dell'Ascoli, Serse Cosmi, si ritiene soddisfatto della prestazione: "Da quando sono qui la squadra ha disputato la miglior partita, considerando anche la portata dell'avversario che avevamo di fronte, inoltre Vigorito ci ha impedito di tornare in partita parando il rigore prima dell'intervallo con il quale forse potevamo raddrizzarla. Contro il Cesena sarà decisivo, non potremo più permetterci di sbagliare, un'altra sconfitta per noi potrebbe essere fatale".

