Video/ Giana Erminio Siena (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Giana Erminio Siena (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Serie C. Alla robur basta la rete di Marotta per il successo.

19 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Giana Erminio Siena (LaPresse)

Giana Erminio-Siena termina con il risultato finale di 1-0 in favore della formazione toscana. Dopo un avvio in sordina, il Siena prende campo e si rende pericoloso al 14', quando Bulevardi colpisce la traversa con un tiro-cross dalla destra. Al 16' ancora bianconeri pericolosi, con Sanchez che respinge in corner un colpo di testa di Santini. Proprio dagli sviluppi di questo calcio d'angolo il Siena sblocca il match. Marotta anticipa tutti e trova l'angolino vincente con un'incornata poderosa. La reazione dei locali non manca: Perna colpisce una traversa mentre Foglio sfiora il bersaglio grosso con un diagonale velenoso. Prima dell'intervallo il Siena fallisce il raddoppio in contropiede con Marotta che colpisce un palo clamoroso.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Giana si fa notare con un tiro di Greselin neutralizzato da Pane e con una bella iniziativa di Bruno murato in extremis da Sbraga. Al 56' ancora padroni di casa pericolosi con un'incornata di Bonalumi terminata sul fondo. Nel finale, in pieno recupero, Sanchez respinge di piede un tentativo di Santini. Al termine di una gara combattuta i toscani possono festeggiare l'intera posta in palio.

