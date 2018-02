Video/ Gubbio Pordenone (2-3): highlightse gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Gubbio Pordenone (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita valida nella 26^ giornata di Serie C. Ramarri salvati dalla rete di Formiconi al 70'.

19 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Gubbio Pordenone (LaPresse)

Gubbio-Pordenone termina con il risultato finale di 3-2 in favore della formazione ospite. Pronti, via. Al 18' il Pordenone passa in vantaggio grazie al bel diagonale di Ciurria che batte Volpe per la rete dell'1-0. È questa l'unica vera, grande, emozione di un primo tempo scialbo e avaro di occasioni. Nella ripresa, però, è tutta un'altra musica. Il Gubbio pareggia i conti al 51': Marchi colpisce la traversa con un gran tiro, ripreso da Malaccari, freddo nel trafiggere Mazzini da pochi passi per il tap-in che rimette il match sui binari dell'equilibrio.

SI TENTA IL SORPASSO

Il momento è favorevole ai locali, che al 56' mettono la freccia per il sorpasso proprio con il neo entrato Jallow, che capitalizza al meglio un bell'assist di Marchi. Il vantaggio del Gubbio dura però pochissimo, perché al 68' il Pordenone pareggia immediatamente con Nocciolini, ben imbeccato da Ciurria. I padroni di casa subiscono il colpo e incassano la terza rete al minuto 70, quando dagli sviluppi di un calcio d'angolo Formiconi è stato il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone.

