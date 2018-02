Video/ Matera Siracusa (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Matera Siracusa (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 26^ giornata della Serie C. Biancazzurri avanti con Sartore e Casoli.

19 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Matera Siracusa (LaPresse)

Matera-Siracusa termina con il risultato finale di 2-0 in favore dei padroni di casa per effetto dei gol siglati da Sartori e Casoli, entrambi andati a segno nel primo tempo. Pronti, via. La prima occasione degna di nota è della formazione ospite: al 4' Catania calcia verso la porta trovando la splendida parata di Golubovic. Al 16' ancora Siracusa in avanti con un'incornata di Bruno che non inquadra il bersaglio grosso; al 19' il Matera si affaccia dalle parti di D'Alessandro, ma il colpo di testa di Sartore su traversone di Angelo è fuori misura. Al 29' i locali passano con il gol di Sartore, pronto a raccogliere la sfera dopo una traversa colpita da Dugandzic e freddo nel battere D'Alessandro da pochi passi.

MATERA IN CERCA DEL RADDOPPIO

Al 35' Matera a un passo dal 2-0 con un tiro a giro di Strambelli terminato fuori di pochissimo. Al 36' i padroni di casa colpiscono un palo con Dugandzic ma al 38' arriva il meritato raddoppio degli uomini di Cassia con Casoli, bravissimo a trasformare un assist dello scatenato Dugandzic. Nella ripresa il copione non cambia e al 47' il Matera sfiora subito la terza marcatura con Dugandzic, che fallisce una facile occasione a tu per tu con D'Alessandro. Unico sussulto degno di nota del Siracusa è la traversa colpita da Mancino, oltre all'occasione fallita da Bernardo.

