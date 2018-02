Video/ Monopoli Catania (5-0): highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Monopoli Catania (risultato finale 5-0): highlights e gol della partita nella 26^ giornata di Serie C. Manita dei gabbiani che stoppano la corsa degli etnei in classifica.

Video Monopoli Catania (LaPresse)

Risultato roboante allo stadio “Veneziani” dove il Monopoli batte per 5-0 il più quotato Catania e mette seriamente a rischio la panchina di Cristiano Lucarelli: infatti, i biancoverdi allenati da Giuseppe Scienza danno vita a una delle migliori prestazioni stagionali e travolgono gli etnei con la complicità… degli stessi avversari che, pur meritando ampiamente di perdere, ci hanno messo tanto del loro, specialmente nel finale di ciascun tempo di gioco con diversi errori senza i quali la disfatta avrebbe avuto contorni meno drammatici. E invece, dopo una prima frazione equilibrata, ecco arrivare in pochi minuti l’uno-due micidiale di Genchi e Salvemini che indirizza la gara e fa capire come i siciliani siano in giornata “no”. Nella ripresa, gli etnei provano a risalire la china e Lucarelli adotta un modulo iper-offensivo, ma la rete del 3-0 taglia loro definitivamente le gambe e permette ai pugliesi di dilagare: infatti, nel finale, i rossoazzurri tirano colpevolmente i remi in barca e arrivano persino le due reti che siglano un pokerissimo indimenticabile che porta il Monopoli ad avanzare ancora in graduatoria, mentre getta un’ombra sulla corsa-promozione del Catania e sul suo tecnico.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI MONOPOLI CATANIA

LE DICHIARAZIONI

Tanti sorrisi e soddisfazione in casa biancoverde dopo il rotondo 5-0 che, un po’ a sorpresa, il Monopoli ha rifilato alla corazzata Catania: in sala stampa, al termine della gara, l’allenatore dei pugliesi, Giuseppe Scienza, ha parlato coi giornalisti della prestazione dei suoi, ammettendo con sincerità che mai si sarebbe aspettato un tale risultato: “Temevo molto la loro reazione e poi ci hanno aggredito molto sugli esterni, ma siamo riusciti a resistere al loro forcing e a spezzare l’equilibrio nel primo tempo” ha detto il diretto interessato. Inoltre, Scienza ha provato a spiegare la brutta prestazione degli avversari con la mancanza di tranquillità ma ha pure aggiunto che “è stata una giornata perfetta per noi e per il nostro calcio offensivo” e facendo sportivamente l’augurio ai ragazzi di Lucarelli di conquistare la promozione a fine anno. Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, ha invece chiesto scusa a tutti i tifosi rossoazzurri davanti ai microfoni in mixed zone: “Siamo rossi di vergogna e preferiamo non rispondere a delle domande” ha tagliato corto l’ex attaccante di Torino e Livorno, spiegando anche che questa sconfitta rimarrà come una “macchia indelebile per la mia carriera”. Inoltre, Lucarelli ha annunciato pure che la squadra andrà presto in ritiro per preparare al meglio la prossima gara e provare così a scusarsi con l’intera città.

