Video/ Napoli Spal (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata)

19 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Napoli Spal (LaPresse)

Il Napoli batte la Spal di misura con la rete nella prima frazione siglata dal centrocampista brasiliano Allan. Con questa vittoria la compagine partenopea riprende la testa della classifica a sfavore della Juventus che insegue sempre a meno uno. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Possesso palla nettamente a favore della capolista, 65% contro il 35% degli ospiti. Quattro le parate di Meret, il migliore dei suoi, tra cui una decisiva. Il Napoli ha tirato in porta otto volta mentre la Spal ha effettuato appena una conclusione. Callejon ha fornito tre assist in totale tra cui quello vincente per Allan. Lorenzo Insigne ha creato tre occasioni da gol ma anche perso sette palloni. Schiattarella ha recuperato invece sette palloni. Partita, come si evince anche dai numeri, praticamente senza storia.

DICHIARAZIONI

Il Napoli torna in testa alla graduatoria grazie alla rete siglata da Allan nella prima frazione di gioco. Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Premium Sport, i suoi pensieri sono riportati dal portale tuttomercatoweb: "Una risposta me l’aspettavo dopo giovedì, abbiamo fatto bene, solo che, con il gol dopo pochi minuti, abbiamo preso la gara talmente in mano che non l’abbiamo chiusa. Dal punto di vista tecnico e tattico abbiamo giocato su buoni livelli, ma non si può portare al 90’ una gara condotta in maniera così ampia, vista la gara in discesa ci siamo rilassati. Dal campo negli ultimi minuti non ho avuto alcuna percezione di timore, avevamo la gara in mano, però mi ha ricordato la gara con il Sassuolo, che con un tiro in porta pareggiò la partita". Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Affrontavamo una squadra di grande valore, che a parte l’Europa League ha fatto grandi partite. era una partita che riservava molte difficoltà. La squadra ha tenuto molto bene il campo, alla fine l’abbiamo tenuta in bilico fino alla fine. Speravamo in qualche episodio a favore, ripartiamo convinti".

