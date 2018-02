Video/ Pistoiese Olbia (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Pistoiese Olbia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 25^ giornata della Serie C. Pennington e Silenzi regalano la vittoria ai sardi.

Video Pistoiese Olbia (LaPressa)

Successo esterno per l’Olbia che vince in trasferta 1-2 sul campo della Pistoiese. Toscani n vantaggio con De Cenco nel primo tempo ma nella ripresa Pennington e Silenzi ribaltano il risultato. Ragatzu prima dello scadere fallisce un penalty. Con questo risultato L'Olbia torna alla vittoria dopo oltre un mese e mezzo, e si porta a 35 punti in graduatoria, mentre la Pistoiese rimane ancorata a 31. Nel prossimo turno, nuova gara interna per la Pistoiese, che domenica alle ore 14.30 riceverà la Giana Erminio, mentre L'Olbia farà visita alla Robur Siena.

SINTESI PRIMO TEMPO

Indiani schiera la Pistoiese con il 4-4-2. Tra i pali Zaccagno, in difesa Minardi, Quaranta, Priola e Regoli. A centrocampo da destra verso sinistra Luperini, Picchi, Hamlili e Nardini. In attacco Surraco e De Cenco. Olbia invece con il 4-3-1-2. In porta Aresti, in difesa Pinna, Iotti, Leverbe e Cotali. In mediana Pennington, Biancu e Feola, in attacco Murgia in supporto di Ragatzu e Senesi. La direzione del confronto è affidata al sig. Giovanni Nicoletti di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe di Giacinto di Teramo e Tiziana Trasciatti di Foligno. Ci prova per prima la Pistoiese. Azione personale di Nardini sulla destra, palla per De Cenco con palla a lato di poco. Si riaffaccia in avanti la Pistoiese, punizione dalla trequarti di Hamlili, prova la spizzata a centro area De Cenco, libera la retroguardia ospite. Arriva intanto il primo cartellino giallo della gara, ne fa le spese il centrocampista dell'Olbia, Feola. Sono ancora i padroni di casa a premere: punizione battuta da Hamlili per Surraco, sbroglia il portiere Aresti in uscita. Al 26esimo la Pistoiese passa in vantaggio. De Cenco è abile a raccogliere l'assist di Surraco e con un sinistro chirurgico a battere Aresti: 1-0. Arriva intanto il primo cartellino giallo nelle file della Pistoiese, ne fa le spese il centrocampista Picchi. Prova a reagire l'Olbia, Ragatzu non riesce ad addomesticare la sfera in area, libera la retroguardia toscana. Ci prova poco dopo Biancu dalla lunga distanza con palla sopra la traversa. Al 36esimo i sardi sfiorano il pareggio. Ragatzu colpisce una palla difficile al volo e obbliga Zaccagno ad un difficile intervento in corner. Risponde prontamente la Pistoiese: spizzata di De Cenco a pescare l'inserimento di Luperini, palla a lato di poco. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito un cambio negli arancioni, uscito Quaranta al suo posto Nossa. Al 49esimo arriva la rete del pareggio. Ci pensa Pennington a ristabilire l'equilibrio. Il giovane centrocampista classe '98 proveniente dal Cagliari trova il primo centro stagionale, raccogliendo abilmente il servizio del solito Ragatzu: trafitto Zaccagno. Arriva il secondo cambio nelle fila della Pistoiese, esce De Cenco al suo posto Vrioni. Occasione per l'Olbia al 63esimo. Ci prova Pennington, Zaccagno respinge salvando il risultato per i padroni di casa. Gol annullato qualche istante dopo alla Pistoiese, il direttore di gara punisce la carica di Nossa ai danni del portiere Aresti. Si rende nuovamente pericolosa la Pistoiese sull'asse Surraco-Vrioni, la conclusione dell'attaccante scuola Sampdoria viene respinto in corner dalla difesa ospite. Terzo cambio nella Pistoiese, Picchi lascia il posto a Zappa. Al 76esimo l'Olbia trova il gol del sorpasso. Silenzi ruba palla, si fa tutto il campo e batte Zaccagno, facendosi poi ammonire per l'eccessiva esultanza. Per Christian Silenzi si tratta del primo gol stagionale con la maglia dei galluresi, figlio d'arte: suo padre Andrea ha militato con le maglie di Reggiana, Torino e Napoli. Provano a reagire i padroni di casa, sinistro di Zappa, blocca in due tempi Aresti. All'82esimo i sardi hanno la possibilità di chiuderla. Fallo di Hamlili su Pennington e calcio di rigore per l'Olbia. Dal dischetto Ragatzu si fa ipnotizzare da Zaccagno fallendo la chance. Ultima i cambi la Pistoiese, Minardi lascia il posto a Cerretelli. Gli ospiti resistono e vincono.

