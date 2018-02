Video/ Pro Piacenza Viterbese (3-1): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Pro Piacenza Viterbese (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Serie C. La Vigna chiude il match e regala tre punti ai rossoneri.

Finisce 3-1 la gara tra Pro Piacenza e Viterbese. Rossoneri in vantaggio al 38esimo con Musetti, raddoppia a inizio ripresa Alessandro su rigore. Il neo-entrato La Vigna chiude i conti e infine Atanasov trova la rete della bandiera. Sono dunque tre i risultati utili consecutivi per gli emiliani. In classifica la Viterbese resta quinta mentre i rossoneri trovano al 15esimo posto.

SINTESI PRIMO TEMPO

Fulvio Pea schiera la Pro Piacenza con il 4-4-2. Tra i pali Gori, linea difensiva composta da Paramatti, Battistini, Belotti e Ricci. A centrocampo da destra verso sinistra Barba, Aspas, Cavagna e Alessandro. In attacco Abate e Musetti. Sottili replica con il 4-3-3. In porta Iannarilli, in difesa Celiento, Atanasov, Sini e De Vito. In mediana Baldassin, Benedetti e Cenciarelli, in avanti Vandeputte, De Sousa e Calderini. E’ l’esperto Sig. Riccardo Annaloro di Collegno (TO) il fischietto della partita di questo pomeriggio in riva al Po. A coadiuvare il direttore di gara piemontese sono i guardalinee Moreno De Ambrosis di Busto Arsizio e Ylenia D'Alia di Trapani. Cielo coperto in riva al Po e sopra il terreno dell'impianto piacentino, come in gran parte del resto del nord italia. I rossoneri ci provano per primi. Alessandro scodella palla in area, Abate di testa fa la sponda per Cavagna che non riesce a calciare per l'intervento di Celiento. Poco dopo risponde la Viterbese. Tiro di Benedetti da fuori area, la palla termina lemme lemme tra le braccia di Gori. Poco da segnalare in questa prima mezz'ora di gioco: ritmi piuttosto compassati e portieri che guardano soddisfatti i propri guantoni bianchi. C'è stato solo un colpo di testa del gialloblu Baldassin (finito altissimo sopra Gori) a finire un po' forzatamente sul taccuino delle "occasioni" da rete: davvero poco per questo primo tempo soporifero. La Pro Piacenza riesce però a sbloccare il risultato al 38esimo. Un gol confezionato da coloro che sembravano in un primo momento essere destinati alla panchina: lancio di Cavagna per Musetti e l'attaccante che a Cremona ha vissuto i suoi tempi d'oro si mostra bravo a superare Iannarilli con un pallonetto.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono state sostituzione per Pea e Sottili che scommettono così sui ventidue scesi in campo dal 1' minuto di gioco. Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi per la Viterbese. De Vito travolge Barba e per Annaloro non ci sono dubbi: espulsione e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Alessandro che non sbaglia. Cucchiaio per il romano che nulla teme, nemmeno quel Iannarilli che nella partita di andata aveva respinto un penalty del compagno di squadra Aspas. Al 69esimo viene annullato un gol ad Abate. La posizione dell'esperto attaccante giunto in riva al Po lo scorso 18 ottobre è stata giudicata irregolare dai collaboratori del direttore di gara. Duplice avvicendamento per Pea, due manutenzioni ovviamente in chiave conservativa per il tecnico lombardo: La Vigna prende il posto di Alessandro, rimpolpando così il centrocampo locale, mentre il brianzolo Calandra rileva Paramatti. Qui è solo una questione di ossigeno nuovo sulla corsia di destra, tatticamente non cambia davvero nulla. All'85esimo la Pro Piacenza trova il 3-0. Proprio il nuovo entrato La Vigna mette in cassaforte questa domenica preziosissima per la banda di Pea. I rossoneri si riprendono con gli interessi quanto sprecato al Rocchi nell'ormai lontano 4 ottobre scorso. Prima dell'intervallo però arriva il gol di Atanasov. Il bulgaro riesce a trovare il gol della bandiera con un tiro preciso dal limite.

