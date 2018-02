Video/ Trapani Paganese (4-1): highlights e gol della partita (Serie C 26^ giornata)

Video Trapani Paganese (risultato finale 4-1). highlights e gol della partita della 26^ giornata di Serie C. Che poker per i granata: solo Cuppone rispnde per gli ospiti.

Video Trapani Paganese (LaPresse)

Il Trapani vince 4-1 in casa contro la Paganese. Ospiti a sorpresa in vantaggio con Cuppone in apertura ma prima dell’intervallo Scarsella ed Evacuo riportano avanti i siciliani. Marras e Campagnacci arrotondano nella ripresa il risultato finale. In classifica terzo posto per il Trapani, 17esimo per i campani.

SINTESI PRIMO TEMPO

Trapani in campo con il 3-5-2. In porta Furlan, in difesa Fazio, Silvestri e Visconti. A centrocampo da destra verso sinistra Marras, Scarsella, Corapi, Bastoni e Rizzo. In avanti Evacuo e Polidori. Paganese con un modulo speculare. Tra i pali Marone, in difesa Piana, Meroni e Acampora. A centrocampo da destra verso sinistra Pavan, Bensaja, Tascone, Ngamba e Della Corte. In attacco Cuppone e Cernigoi. I padroni di casa provano in questa prima fase del match a gestire il pallone. Scarsella prova a verticalizzare in area per Evacuo ma Meroni fa buona guardia. Al quarto minuto ci provano gli ospiti sugli sviluppi di un corner. Colpo di testa di Acampora impreciso. La palla termina alta di qualche metro. Poco dopo Rizzo ci prova dalla distanza ma non centra lo specchio di diversi metri. Al 13esimo si sblocca il risultato. Palla in area addomesticata da Cernigoi, tocco per Cuppone che spara in porta con forza portando in vantaggio la Paganese. Dopo il gol subito i siciliani provano a reagire. Al 16esimo Marras sguscia via sulla destra e propone un cross basso e teso sul quale si avventura Evacuo, anticipato prontamente da Piana. Sugli sviluppi del corner ci prova Polidori ma il suo colpo di testa termina contro l'esterno della rete. Subito dopo ancora una chance per il Trapani. Un rimpallo in area libera alla conclusione coordinata Evacuo. Marone rimane in piedi il più possibile e risponde con i piedi. La Paganese riesce a ricompattarsi dopo un periodo complicato, il Trapani non demorde. Alla mezzora Corapi calcia con forza ma non inquadra la porta. Il gol del pari arriva al 37esimo. Scarsella si inserisce bene in area e premia l'intuizione di Marras. Tocco semplice per l'1-1. Gli ospiti accusano il contraccolpo psicologico per il gol subito e la squadra di Calori ne approfitta. Evacuo protegge bene palla in area, si porta il pallone sul destro e incrocia punendo Marone: 2-1.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono sostituzioni durante l'intervallo. La Paganese prova ad alzare subito il ritmo. Della Corte riceve a sinistra e ci prova con un diagonale molto velenoso. Furlan non si fida della presa e smanaccia in angolo. Poco dopo i campani rischiano di subire il colpo del K.O. in contropiede: Marras libera Evacuo sulla trequarti. L'attaccante difetta nel controllo ma riesce comunque a impegnare Marone che devia in angolo. Al 55esimo ci prova dalla distanza Corapi. Tiro impreciso che termina sul fondo. Poco dopo la Paganese si distende bene. Della Corte crossa basso e per poco Cuppone non riesce a girare in porta. Salva tutto Fazio. Al 61esimo il Trapani cala il tris. Marras riesce a inserirsi bene in area, stop a seguire e tiro sul secondo palo che spiazza Marone: 3-1. I due tecnici effettuano una serie di sostituzioni che non cambiano comunque l'andamento del match. Paganese che ci prova timidamente, Trapani in gestione. Evacuo prova a coordinarsi in area ma la sua semi-rovesciata termina contro il corpo di Meroni. Al 66esimo tiro dalla distanza di Ngamba. Furlan in due tempi riesce a bloccare. Qualche istante dopo un calcio di punizione a giro di Bensaja spaventa il portiere di casa che osserva il pallone uscire sul palo alla sua destra di qualche centimetro. La Paganese rischia in contropiede. Marras manca l'appuntamento con la doppietta facendosi ipnotizzare da Marone. Il gol del poker arriva al minuto 85. Lo realizza l'ex Reggina Campagnacci, abile a liberarsi in area della marcatura e anticipare tutta la difesa con un colpo di testa. Finisce 4-1.

