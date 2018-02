Chievo Inter Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

02 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Inter Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Chievo Inter Primavera, partita diretta dall’arbitro Simone Sozza, si gioca alle ore 14:30 di venerdì 2 febbraio: siamo nella terza giornata del girone di ritorno nel campionato Primavera 1 2017-2018. In questo girone unico le due squadre stanno confermando il loro valore: forse il Chievo è leggermente calato rispetto agli ultimi anni ma sta confermando la sua ambizione di qualificarsi ai playoff, visto che si trova a soli due punti dal Torino che è sesto. L’Inter invece sta volando: è riuscita finalmente a superare l’Atalanta e adesso guida la graduatoria con 36 punti, sempre più lanciata verso la qualificazione diretta alla fase finale del torneo. Dunque la speranza è di assistere a una partita bella e combattuta, che queste due squadre sono sicuramente in grado di garantire al netto della differenza di “peso” tra le società e le ambizioni che in questo momento animano clivensi e nerazzurri.

Chievo Inter Primavera viene trasmessa in diretta tv su Sportitalia, e dunque è un appuntamento che tutti potranno gustare accedendo al canale 60 del vostro televisore. Gli abbonati al satellite trovano questa emittente al numero 225 del loro bouquet Sky, ma soprattutto sarà possibile assistere alla partita del campionato 1 anche in diretta streaming video, senza costi e visitando il sito www.sportitalia.com.

IL CONTESTO

Il Chievo procede a corrente alternata: aveva vinto solo quattro volte nelle prime 13 partite di campionato raccogliendo 15 punti, poi ha trovato tre successi consecutivi tra cui quello contro l’Atalanta che all’epoca era in testa alla classifica. Nel momento di cambiare passo, e andare ad agganciare la Fiorentina in quinta posizione, i veneti sono incredibilmente caduti sul campo del Napoli; un 2-3 che ad ogni modo ha confermato come in questo torneo le sorprese siano all’ordine del giorno e, in gara secca, tutte possano vincere contro tutte. Vale ovviamente anche per l’Inter, che infatti nel corso della sua stagione è andata incontro a tre sconfitte; sorprendente quella sul campo del Genoa, bruciante quella in un derby che all’andata era stato dominato e che invece è stato perso in casa per 1-2, un risultato che per di più ha messo fine alla striscia di 9 partite di imbattibilità della squadra, che ne aveva vinte 7 pareggiandone due. Ciononostante l’Inter è rimasta al primo posto, frutto di quattro successi in fila; adesso arrivano partite sulla carta difficili e il gruppo di Stefano Vecchi dovrà dimostrare di avere le possibilità di confermarsi in vetta o quantomeno di qualificarsi subito alla fase finale del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO INTER PRIMAVERA

Lorenzo D’Anna non dovrebbe modificare il suo Chievo, nonostante la sconfitta di Napoli; Pavoni sarà in porta con Pogliano e Kaleba ad accompagnare Bran nello schieramento difensivo a tre, mentre sulle corsie laterali Vignato e Liberal dovranno garantire costante spinta (dalla panchina può alzarsi Omayer nel secondo tempo). In mezzo al campo Danieli sarà il metronomo incaricato di sviluppare la manovra con Bertagnoli e Di Masi che invece agiranno come interni; davanti, Isufaj si gioca il posto ci Pedroni ma parte in ogni caso favorito, al suo fianco ci sarà Musa Juwara che lo scorso sabato ha trovato il quarto gol del suo campionato. Inter in campo con il solito 4-3-1-2: Zaniolo è il giocatore di qualità che assiste le due punte, favoriti Colidio e Rover. A centrocampo ormai le gerarchie sono definite e dunque l’albanese Armand Rada gioca come playmaker davanti alla difesa, con Emmers che è il vero leader del reparto agendo dal centrodestra e avendo come collega dall’altra parte Brignoli. Nel reparto arretrato Bettella deve riscattare l’autorete del derby arrivata al 93’ minuto, al suo fianco ci sarà capitan Lombardoni mentre sulle corsie esterne spingeranno Marco Sala e Zappa. In porta il titolare è Pissardo, che ha ormai vinto in maniera definitiva il ballottaggio con il croato Dekic.

