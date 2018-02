Coppa Davis 2018/ Giappone Italia: streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis, 1^ giornata)

Diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: streaming video e tv, orario delle partite di venerdì 2 febbraio. Prima giornata dedicata agli ottavi di finale: in campo Fognini e Seppi

02 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Coppa Davis 2018: Giappone Italia (Foto LaPresse)

Giappone Italia è l’ottavo di finale di Coppa Davis 2018: alla Takaya Arena di Moryoka si gioca sulla distanza classica dei tre giorni, e dunque venerdì 2 febbraio si parte alle ore 12:00 locali che nel nostro Paese saranno le 4:00 della mattina. E’ una sfida che ci vede partire favoriti, ma che non dobbiamo sicuramente sottovalutare; il Giappone è una nazione in crescita dal punto di vista del tennis, e la formula del torneo non consente distrazioni. Oggi si giocano i primi due singolari; sabato il doppio e domenica, qualora il punteggio sia ancora in bilico, si chiuderà con gli ultimi due singolari. La regola impone che ogni giocatore non possa giocare più di un singolare al giorno e due in totale; ovviamente non si potranno sfidare due avversari che lo abbiano già fatto. I sorteggi vincoleranno solo il primo giorno; sarà poi facoltà del capitano variare eventualmente i suoi singolaristi la domenica, così come la squadra di doppio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Giappone Italia di Coppa Davis 2018 è in diretta tv su SuperTennis, la web-tv digitale che trovate al numero 64 del televisore oppure al 224 del bouquet Sky (in questo caso dunque solo per gli abbonati alla televisione satellitare). Sarà possibile assistere ai match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dal sito ufficiale www.supertennis.tv. Per le informazioni utili sul torneo potete consultare la pagina www.daviscup.com; il corrispettivo account Twitter potete trovarlo all’indirizzo @DavisCup.

QUI ITALIA

L’Italia arriva agli ottavi di Coppa Davis in un buon momento: si sono appena disputati gli Australian Open e, pur con una presenza tra le più basse degli ultimi anni (a livello numerico) i nostri giocatori sono sicuramente stati bravi. Corrado Barazzutti ha voluto portare in Giappone Simone Bolelli: può essere utile per il doppio perchè, a proposito di Australian Open, lui e Fabio Fognini erano riusciti a vincere lo Slam australiano. Da valutare le condizioni del bolognese, mentre Fognini e Andreas Seppi saranno i due singolaristi: entrambi hanno raggiunto gli ottavi di finale in Australia. Hanno dimostrato buona concentrazione e un buono stato di forma; purtroppo non sono riusciti a fare il passo in più (Seppi eliminato dal sorprendente Kyle Edmund, Fognini fatto fuori da Tomas Berdych). In particolare il sanremese è parso un giocatore nuovo, finalmente libero dalle pressioni e dai comportamenti sopra le righe e ben concentrato sul gioco; in Coppa Davis entrambi si sono sempre ben comportati e, per dirla tutta, l’Italia parte favorita. Del gruppo fa parte anche Paolo Lorenzi, che se in condizione può essere almeno sul livello di Seppi; convocato anche Thomas Fabbiano, un giusto premio a un giocatore che negli ultimi anni ha dimostrato di saper crescere e prendersi risultati importanti.

QUI GIAPPONE

Diciamolo subito: il Giappone orfano di Kei Nishikori fa molta meno paura. Il miglior singolarista è Yuichi Sugita, che sta emergendo in questo periodo e che si presenta con il numero 41 del ranking Atp; l’altro è Taro Daniel che occupa la 100esima posizione nella classifica mondiale, mentre non sono noti Yasutaka Uchiyama e Ben McLachlan (lo è di più Go Soeda, che ha giocato anche tornei importanti e che potrebbe essere schierato come singolarista). Sugita ha stupito tutti eliminando Jack Sock (testa di serie numero 8) al primo turno degli Australian Open; la sua però resta una vittoria che, possiamo dirla così, lascia un po’ il tempo che trova anche se nel secondo turno il giapponese è andato davvero ad un passo dal far fuori il gigante croato Ivo Karlovic, riuscendo a strappargli il servizio e costringendolo al 12-10 nel quinto set. Sicuramente un giocatore in crescita, che però sulla carta è inferiore ai nostri migliori singolaristi; il Giappone è tornato nel Gruppo Mondiale battendo il Brasile, ma i verdeoro erano senza il loro miglior giocatore (Dutra Silva) e dunque sono bastati Sugita e Soeda per avanzare.

