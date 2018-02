De Laurentiis/ “Deluso da Verdi, per Politano ero pronto a buttare i soldi”

Torna a parlare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato di riparazione di gennaio, il patron partenopeo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Premium Sport, in cui è andato a snocciolare alcuni dei casi caldissimi del mercato azzurro, a cominciare dal mancato arrivo dal Bologna di Simone Verdi. Come il suo solito, il presidente del Napoli non si nasconde: «Sono rimasto deluso da Verdi – le sue dichiarazioni - perché mi aveva detto di sì e avevamo preparato i contratti con l'agente e il Bologna. Quando è stato il momento, poi, è arrivata una telefonata del suo agente che ha detto, alla vigilia della sua partenza, che il ragazzo non voleva più venire». Verdi non se l’è sentita di lasciare lo stadio Dall’Ara a metà stagione, forse per paura di non riuscire a trovare spazio fra i titolari del Napoli, e di conseguenza ha preferito rimanere al suo posto.

IL RETROSCENA SU POLITANO

Altro obiettivo sfumato è stato Matteo Politano, esterno d’attacco del Sassuolo. Anche in questo caso il patron De Laurentiis spiega come sono andate le cose: «Con Politano è stato un po' come giocare a poker: dopo aver passato tante mani ti senti in dovere di puntare qualche cosa. Io, però, alla fine mi ero stancato e, per non dare alibi a nessuno, ho deciso di buttare questi soldi: secondo me erano soldi buttati dalla finestra, perché il giocatore non ha la qualità di Verdi e non può ricoprire i tre ruoli, come avrebbe potute fare il bolognese». Quindi De Laurentiis racconta gli ultimi minuti concitati del 31 gennaio, prima della chiusura del mercato, con l’accordo fra il Sassuolo e il Napoli che sembrava vicino alla fumata bianca: «Ricevo un messaggio da Carnevali che mi dice che erano d’accordo su di un prestito biennale a 8 milioni, con gli altri 20 milioni da pagare in tre anni. Ma non mi scrive nulla di Ounas e allora io lo devo chiamare: discutiamo per dieci minuti e alle 22.15 io e il dottor Chiavelli (ad del Napoli), creiamo una quarantina di pagine di contratto. Alle 22.48 o 22.51 lo inviamo via PEC a Carnevali, il cui mi dice che ha le linee occupate e che non gli arriva nulla, ma poi mi arriva un contratto di Ounas senza timbro e senza firma. Quindi non capisco: dire che è misteriosa questa cosa? Non mi interessa: io sono un fatalista e voglio pensare che evidentemente Politano non doveva venire a Napoli».

