Emanuele Giaccherini / Dal Napoli al Chievo Verona: "Ecco perchè ho detto addio"

Emanuele Giaccherini vuota il sacco sull'addio al Napoli: "Ecco perchè ho deciso di trasferirmi al Chievo. Spero di chiudere qui la mia carriera".

Emanuele Giaccherini (lapresse)

Dal Napoli al Chievo Verona, per ripartire. Emanuele Giaccherini mette alle spalle il passato azzurro e sogna un futuro brillante con la casacca dei clivensi. Nel giorno della sua presentazione ha spiegato i perchè dell'addio al club partenopeo: "A Napoli sono arrivato dopo un Europeo giocato da protagonista, mi aspettavo un percorso diverso. Forse non sono stato ben visto, ma la colpa non è di Sarri. Diciamo che non riesco a spiegarmi perché è andata così…". Il centrocampista dei gialloblu ha aggiunto i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del presidente Campedelli: "Il Chievo mi ha voluto fortemente fin dall’inizio del mese, ora tocca a me ripagare la fiducia. Vengo da un periodo quasi di inattività perché è un po’ che non gioco. Farò tutto quello che è necessario per raggiungere gli obiettivi del club". Le ambizioni del Chievo, chiaramente, sono differenti da quelle napoletane ma a Giaccherini poco importa: "Ho tanta voglia, una voglia matta, mi sento come un bambino all’esordio. Poterò il mio entusiasmo". Infine un importante messaggio d'amore ai suoi nuovi tifosi: "Spero di chiudere la carriera qui, posso dare tanto, non mi sento vecchio anche se ho 32 anni", ha aggiunto l'esterno".

GIACCHERINI DISPONIBILE FIN DA SUBITO

I tifosi del Chievo Verona si domandano se e quando Emanuele Giaccherini verrà impiegato dal tecnico Rolando Maran. Se dipendesse da lui, scenderebbe in campo già domenica prossima. La condizione fisica, infatti, è molto buona o comunque vicina a quella dei compagni titolari: "Mi son sempre allenato bene, sono pronto, ma è logico che non ho il ritmo partita. Sono a disposizione di Maran". Chissà se il mister del Chievo gli concederà uno spezzone nel prossimo impegno in campionato. Di sicuro la qualità e l'imprevedibilità di un giocatore del calibro di Giaccherini farebbe davvero comodo ai veneti. I gialloblu vogliono raggiungere l'obiettivo salvezza al più presto. E l'ex Napoli, seguito da tante altre società nella finestra invernale del mercato, vuole contribuire attivamente al raggiungimento del traguardo stagionale.

© Riproduzione Riservata.