Empoli Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

02 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Empoli Palermo, Serie B 24^ giornata (Foto LaPresse)

Empoli Palermo, partita che sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma, è l’anticipo nella 24^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018 ed è anche il big match del turno: uno snodo importante per la promozione diretta anche se siamo soltanto all’inizio del girone di ritorno. Si gioca alle ore 20:30 di venerdì 2 febbraio: al Castellani c’è aria di aggancio in classifica, l’Empoli sogna in grande e, reduce da tre vittorie consecutive, ha la possibilità di prendersi il primo posto in concomitanza con i rosanero, che hanno 43 punti contro i 40 dei toscani. A quota 43 c’è anche il Frosinone; anche se qui dovesse uscire un pareggio i ciociari avrebbero poi la possibilità di volare al primo posto solitario. Come detto è ancora troppo presto per fare calcoli definitivi sulla corsa alla Serie A, ma sicuramente queste due squadre sono tra le grandi favorite per l’obiettivo e dunque sarà molto interessante scoprire come andranno le cose sul campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Palermo è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali per assistere alla sfida del Castellani sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio oppure Sky Calcio 1, e in assenza di un televisore sarà come sempre disponibile il servizio fornito dall’applicazione Sky Go, che si può attivare per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, permettendo la visione della partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Empoli e Palermo sono tra le squadre più in forma del campionato di Serie B: i toscani non perdono da nove partite (hanno raccolto cinque vittorie) e arrivano come detto da tre successi nei quali hanno segnato un totale di 8 gol, mentre il Palermo non conosce la sconfitta da otto turni durante i quali ha registrato 18 punti. All’inizio della stagione era piuttosto chiaro come queste due formazioni sarebbero state in cima alla classifica a giocarsi la promozione diretta; erano queste due le super favorite per tornare nel massimo campionato, ed entrambe lo farebbero ad un solo anno di distanza. Cosa che ai rosanero era già riuscita poco tempo fa; l’Empoli invece è reduce da una clamorosa retrocessione che non era assolutamente pronosticabile ma che è arrivata per il miracolo del Crotone e per il crollo verticale degli stessi azzurri; forse anche per questo alle prime avvisaglie di calo la società ha deciso di esonerare Vincenzo Vivarini, che non stava facendo affatto male, affidando la panchina ad Aurelio Andreazzoli. Il quale era andato incontro a un’incredibile sconfitta contro il Palermo, quando era allenatore della Roma: aveva preso il posto di Zdenek Zeman e il 30 marzo 2013 era caduto al Barbera sotto i colpi di Josip Ilicic e Fabrizio Miccoli, contro una squadra che al termine della stagione sarebbe retrocessa.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PALERMO

L’Empoli deve fare a meno dello squalificato Krunic, tegola pesante per Andreazzoli: Lollo dovrebbe essere candidato a sostituirlo, e questo potrebbe essere l’unico cambio rispetto alla formazione che ha dominato a Bari. Davanti a Provedel c’è la coppia formata da Veseli e Simone Romagnoli, con Di Lorenzo e Pasqual ad agire sugli esterni. Castagnetti gioca come regista davanti alla difesa, mentre Bennacur (una delle sorprese della squadra) sarà la mezzala sul centrosinistra; davanti non si prescinde ovviamente dalla coppia Caputo-Alfredo Donnarumma, a supporto giocherà lo sloveno Zajc. Dovrebbe essere tutto confermato nel Palermo: Struna, Bellusci e Dawidowicz compongono l’assetto arretrato a protezione di Posavec, con Embalo e Aleesami che sono favoriti per giocare sugli esterni. In mezzo al campo la solita posizione tattica di Coronado che ha arretrato il suo raggio d’azione, Chochev e Jajalo gli danno una mano come interni mentre davanti Trajkovski rimane favorito su Moreo (arrivato a gennaio dal Venezia) per affiancare capitan Nestorovski.

QUOTE E PRONOSTICO

Empoli Palermo è un big match di alta classifica e dunque è poco pronosticabile; tuttavia le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito danno un vantaggio alla squadra di casa che è anche piuttosto evidente. La quota per il segno 1, che appunto identifica un successo dei toscani, vale 2,00 mentre il segno 2 per la vittoria esterna del Palermo arriva a 3,90; ci saremmo aspettati qualcosa di più vicino anche considerando il rendimento esterno dei rosanero, e invece ci ritroviamo con un Empoli che sembra essere in chiaro vantaggio. Per l’eventualità del pareggio dovrete puntare naturalmente sul segno X e, in questo caso, il vostro guadagno sull’anticipo della giornata di Serie B sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

