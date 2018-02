Icardi contro i croati / Faida nell’Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola…

Icardi contro i croati, faida nell'Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola. Spogliatoi nerazzurro in agitazione, con il numero 9 contro i propri compagni

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

Spogliatoio in fibrillazione in casa Inter, per lo meno, stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore. Il tutto è nato in seguito a quanto accaduto su Instagram, con Icardi che ha tolto il follow ai compagni di squadra Brozovic e Perisic, e loro hanno ricambiato. Secondo quanto scrive stamane il quotidiano Il Giornale, vi sarebbe in atto alla Pinetina una sorta di faida, con il capitano nerazzurro da una parte, e il duo croato di cui sopra dall’altra. Che Icardi non sopportasse Perisic lo si sapeva già dalla scorsa stagione, ma ora si sarebbe aggiunto anche Brozovic (che stava tra l'altro per essere ceduto al Siviglia pochi giorni fa) nelle mire del numero 9. A Ferrara, ad esempio, si è visto il bomber argentino battibeccare più volte proprio con l’ex Dinamo Zagabria, ed inoltre lo stesso sudamericano si era lamentato per uno scarso impegno di molti compagni negli allenamenti.

RAIOLA ALLA FINESTRA

Ma non finisce qui, perché vi sarebbe anche una mezza crisi fra Icardi e la moglie Wanda Nara, con il giocatore che ha smesso di seguire anche la compagna, forse arrabbiato per via di alcune foto troppo osé pubblicate dalla stessa showgirl argentina. Ma il bello deve ancora avvenire, perché in Spagna si parla di problemi con il fisco italiano da parte di Icardi per i diritti di immagine, e in questa situazione si starebbe per inserire Mino Raiola. Pare infatti che il super-agente abbia già contattato l’ex Sampdoria, per prenderlo nella propria scuderia, e ciò regalerebbe degli scenari praticamente già scritti: addio a fine stagione per strappare il primo contratto milionario di una lunga serie. Insomma, in casa Inter non tira una bell’aria, e con il quarto posto divenuto improvvisamente in bilico, tale situazione non fa di certo bene.

