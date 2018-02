Infortunio Dybala/ Il Tottenham non è più un miraggio: la Juventus incrocia le dita

Infortunio Dybala, il Tottenham non è più un miraggio: la Juventus incrocia le dita. L’attaccante bianconero potrebbe recuperare per l’importantissimo appuntamento con gli Spurs

Paulo Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

E’ ancora presto per dire l’ultima parola, ma il J Medical di Vinovo traspira ottimismo per quanto riguarda l’infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, fermo ai box dallo scorso 6 gennaio dopo il problema muscolare riscontrato in seguito alla sfida contro il Cagliari, starebbe infatti recuperando, e potrebbe quindi scendere in campo per il primo grande appuntamento della stagione bianconera, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Stando alle indiscrezioni raccolte stamane dal quotidiano Tuttosport, pare che il nazionale argentino stia rispondendo bene alle varie terapie, e la lesione ai flessori della coscia sta a poco a poco guarendo. Dopo l’esito positivo in seguito all’esame di ieri, Dybala può ora iniziare con carichi di lavoro più importanti in vista di un recupero completo.

ANCHE CUADRADO E’ OUT

Manca sempre meno alla super sfida contro gli Spurs, con l’appuntamento cruciale che è fra poco più di 10 giorni, precisamente il 13 febbraio prossimo, ma la Juventus spera di avere a Torino il suo giocatore più forte dal punto di vista qualitativo. Una speranza derivante anche dal fatto che per la gara contro i londinesi mancherà sicuramente l’esterno Juan Cuadrado, che si è operato per la pubalgia negli scorsi giorni, e che tornerà solo a fine stagione. Le condizioni della Joya andranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni, e nessuno a Torino vuole rischiare un rientro anticipato, ma è logico che se l’ex Palermo dovesse figurare anche solo fra i convocati, sarà senza dubbio un’iniezione di fiducia in più per la squadra, e nel contempo, un giocatore in più da temere per gli inglesi.

