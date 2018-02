Kondogbia, Inter/ "De Boer? Non aveva umiltà. Io? Costato più Ronaldo e non ho retto la pressione"

Kondogbia, Inter: il francese torna a parlare della sua avventura in nerazzurro e del rapporto col tecnico Frank de Boer. Ora al Valencia il centrocampista è tornato ai suoi livelli.

Geoffrey Kondogbia ora al Valencia è felice, ma sa di aver perso una chance importante all'Inter dove ha giocato al di sotto delle sue possibilità. Il calciatore ha parlato a SoFoot anche del suo delicato rapporto con il tecnico che allora guidava i nerazzurri, l'olandese Frank de Boer. Così il francese ha parlato tornando sulla sostituzione al 26mo del primo tempo contro il Bologna quando de Boer lanciò in campo il giovane Gnoukouri al suo posto: "In quel momento mi sono innervosito e sono corso nello spogliatoio. Una volta a casa mi sono tranquillizzato. De Boer ha detto in conferenza stampa che non avevo seguito le sue indicazioni e questo mi fece arrabbiare. Di solito rispetto le persone e non voglio litigarci. Il giorno dopo mi convocò per spiegarmi le sue dichiarazioni, ma gli dissi che non volevo saperne e che non si vince criticando pubblicamente i propri calciatori. Mancò di umiltà nella gestione dello spogliatoio". Parole molto interessanti che spiegano all'Inter le grandi difficoltà dello scorso anno che si riflettono anche sulla stagione in corso.

UN ACQUISTO MOLTO COSTOSO

L'Inter aveva speso 31 milioni di euro più bonus, per una cifra totale attorno ai 40, per prelevare Geoffrey Kondogbia dal Monaco. Un cartellino importante che era giustificato da una crescita esponenziale, che aveva portato l'ex talento del Lens ad ottenere grandi risultati anche in Champions League e a conquistare la maglia della nazionale francese. Il centrocampista però in nerazzurro ha deluso, dimostrando poca personalità e in una stagione e mezza ha perso anche la nazionale, lasciato fuori dall'Europeo poi perso in finale da Didier Deschamps e compagni contro il Portogallo. Le sue parole a SoFoot spiegano anche i motivi di questa debacle: "Il mio errore più grande è stato arrivare rilassato in Italia, non mi ero accorto del baccano fatto dal mio acquisto. Non ero pronto a questo genere di pressione, Inter e Milan non si erano mai date battaglia così per arrivare a un calciatore straniero. Erano venute entrambe a Montecarlo per me. Ero il terzo giocatore più pagato della storia dell'Inter, sono costato persino più di Ronaldo. Non ero pronto".

