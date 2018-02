Lucchese Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Arezzo, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Porta Elisa e vale per il girone A della Serie C

02 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lucchese Arezzo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Lucchese Arezzo, che sarà diretta dall’arbitro Mario Cascione, è l’anticipo nella quinta giornata del campionato di Serie C 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di venerdì 2 febbraio. Al Porta Elisa si affrontano due squadre che sono separate da tre punti in classifica: l’Arezzo ne ha 28 e si può permettere in questo momento di guardare anche ai playoff, la Lucchese invece ne ha 25 e ha anche una sola lunghezza di margine sugli spareggi per non retrocedere. I rossoneri dunque sperano nell’aggancio ai rivali del giorno, mentre l’Arezzo vuole lasciarsi alle spalle i problemi societari andando a prendersi un’altra bella vittoria che li avvicini alla post season, già giocata la scorsa stagione; la gara di questa sera rappresenta uno dei tanti derby toscani che animano il girone A di questo campionato, e come tale potrebbe presentarsi imprevedibili anche se stiamo parlando di uno scontro tra squadre della stessa regione, non tra i più sentiti in Toscana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lucchese Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

Crisi nera per la Lucchese, che non vince da sette partite: di queste ne ha perse ben cinque, e questo periodo nero iniziato a fine novembre ha fatto scivolare la squadra fino al margine della zona utile per salvarsi. Se pensiamo che dopo aver battuto l’Arzachena questa Lucchese era quinta, si capisce bene quale sia il momento per i rossoneri; reduci dalla sconfitta di Monza, hanno ora bisogno di trovare la vittoria sfruttando il fattore campo, anche se al Porta Elisa i tre punti mancano dal 12 novembre. L’Arezzo ha perso le ultime due partite e tre nelle ultime quattro, ma i problemi sono altri: c’è già un punto di penalizzazione per pagamenti giunti in ritardo e solo poco tempo fa la squadra aveva minacciato uno sciopero poi rientrato. Si attendono sviluppi: per il momento si continua ma lo spettro del fallimento rimane dietro l’angolo. Con una situazione simile la squadra sta reagendo come può: tuttavia ha vinto solo una volta nelle ultime cinque uscite ed è progressivamente calata, non avendo la certezza di quello che potrà essere il futuro anche tra poche settimane (o magari giorni).

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE AREZZO

La Lucchese dovrebbe scendere in campo con il solito 5-3-2 nel quale la posizione di Bertoncini e Cecchini, ovvero i due laterali, di fatto decide l’assetto della squadra. Unica variazione possibile, quella tra Bortolussi e Shekiladze in attacco: il georgiano si candida ad affiancare Del Sante davanti a tutti, con la posizione di Fanucchi che svarierà tra quella di un centrocampista d’ordine e quella di un trequartista. Riassumendo, la Lucchese somiglia molto più a un 3-4-1-2: Nolè e Damiani vengono affiancati dai due esterni, a protezione del portiere Albertoni resta una linea con Baroni, Ciro Capuano ed Espeche. Nell’Arezzo è squalificato De Feudis, dunque Cenetti si candida per sostituirlo; o lui o Criscuolo, con la conferma di Benucci da playmaker e di Foglia come altra mezzala. In difesa Massimo Pavanel punta ancora su Varga e Muscat centrali, Luciani e Sabatino saranno i due terzini mentre davanti si gioca con il tridente: Moscardelli (11 gol in campionato) è sicuro del posto, D’Ursi e Cutolo dovrebbero essere i due esterni ma potrebbe essere utilizzato anche Regolanti, che si adatterebbe a partire largo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Lucchese e Arezzo: il segno 1 è proposto a 2,45 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,15, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 2,80 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

