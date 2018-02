Mahrez / Rottura col Leicester: il giocatore salta l’allenamento dopo la mancata cessione

Ryad Mahrez, esterno d'attacco del Leicester - LaPresse

Scoppia il caso Mahrez in quel di Leicester. Il nazionale algerino ha disertato l’allenamento di ieri nonché quello di oggi senza motivazione alcuna. In realtà, il calciatore magrebino sarebbe scontento per la mancata cessione durante il calciomercato di riparazione dello scorso mese di gennaio, come espressamente richiesto dallo stesso. Il malumore di Mahrez con le Foxes ha origini lontane, e precisamente dalla sessione di trattative della scorsa estate, quando svariate società hanno tentato di assicurarselo, a cominciare dalla Roma, spintasi fino a quasi 40 milioni di euro. Peccato però che la stessa società britannica abbia rimandato al mittente ogni proposta, sottovalutando quindi il caso. Mahrez è rimasto a Leicester con il broncio, sperando però in una cessione a gennaio.

LE PAROLE DELL'ALLENATORE PUEL

Negli scorsi giorni era giunta una proposta shock da ben 70 milioni di euro presentata dal Manchester City, ma anche in quel caso l’offerta non è stata presa in considerazione, visto che il ragazzo viene valutato dalla propria dirigenza attorno ai 100 milioni. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Mahrez (tra l’altro già escluso in occasione del recente match vinto contro l’Everton, proprio per le voci di mercato), che non si allena da due giorni. Probabile multa in arrivo per il calciatore classe 1991, ma tale situazione dovrà essere risolta il prima possibile. Della questione ne ha parlato anche l’allenatore, Claude Puel, che ha ammesso: «E’ una situazione che dovremo chiarire e gestire, io spero che Mahrez torni presto. Ma prima di tutto viene il bene della squadra».

